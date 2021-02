Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Mallorca aguanta arriba y el Leganés sigue la racha de Garitano

21/02/2021 Mallorca - Almería DEPORTES LALIGA



El Mallorca aguantó el liderato este domingo con su victoria (2-0) sobre el Almería, en un duelo directo por el liderato y la zona de ascenso directo en la jornada 26 de LaLiga SmartBank, mientras que el Leganés encadenó el cinco de cinco con Asier Garitano en el 1-0 ante el Tenerife.



El cuadro balear superó al andaluz tras una primera parte igualada en la que logró irse al descanso por delante con el tanto de Abdón Prats de penalti. El Almería quiso reaccionar en el segundo tiempo pero se encontró con el golazo de Salva Sevilla para el 2-0.



Con 20 minutos por delante, los tres puntos no peligraron para un Mallorca que volvió al liderato con 54 puntos por los 52 del Espanyol, que había ganado el sábado al Sabadell, y los 49 del Almería. Mientras, con los mismos 49 se puso un Leganés que solo sabe ganar desde que volvió a su banquillo Garitano.



El cuadro pepinero sigue con la marcha directa en busca del ascenso directo y ante el Tenerife valió el tanto de Javi Hernández en el minuto 53. A los canarios les abandonó su buena racha en Butarque, donde Garitano permite soñar con nuevos tiempos de gloria.



El Rayo Vallecano volvió a caer, tres jornadas sin ganar, ante un Málaga que ganó en La Rosaleda cuatro meses después (2-0). Los madrileños, que guardan aún así la sexta plaza, encajaron pronto los goles de Joaquín Muñoz y Luis Muñoz, y no supieron darle la vuelta a la situación. El Girona venció (2-1) al Castellón, colista que no levanta cabeza, para recuperar el paso en busca de ese 'Top 6'.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 26.



-Viernes.



Ponferradina - Mirandés 1-0.



-Sábado.



Espanyol - Sabadell 1-0.



Albacete - Sporting 0-1.



Las Palmas - Cartagena 2-0.



-Domingo.



Leganés - Tenerife 1-0.



Mallorca - Almería 2-0.



Girona - Castellón 2-1.



Lugo - Logroñés 1-1.



Málaga - Rayo Vallecano 2-0.



-Lunes.



Fuenlabrada - Oviedo 19:00.



Zaragoza - Alcorcón 21:00.