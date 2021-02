Fútbol/Primera.- (Crónica) La Real se refugia en la Liga y el Huesca se aferra a ella

El Athletic perdonó (1-1) al Villarreal en San Mamés



La Real Sociedad goleó (4-0) al Deportivo Alavés con tres tantos de Alexander Isak en la jornada 24 de LaLiga Santander, para hacerse fuerte en la competición doméstica después de sufrir en Europa, mientras que el Villarreal acusó el cansancio continental ante el Athletic Club (1-1) y el Huesca ganó (3-2) al Granada.



Los de Imanol Alguacil pasaron página este domingo de la goleada encajada ante el Manchester United en la Liga Europa con la mejor medicina, una victoria convincente, tres goles de un Isak en racha y la mejor versión de David Silva. El entramado defensivo de un Alavés con el agua del descenso llegando ya al cuello no lo puso fácil, pero antes del descanso llegó el primero del sueco.



El ariete 'txuri-urdin' volvió igual de acertado en la reanudación y rompió el partido con el 2-0, con un pase de Silva. El canario se mostró de nuevo a pleno rendimiento tras su lesión. El 'hat-trick' de Isak terminó con el encuentro y dio paso a la diversión de la Real, con el 4-0 de Portu. Los vascos, con tres victorias seguidas, se asientan en la quinta plaza (41).



Y es que el Villarreal, sexto, se quedó con 37 tras un empate muy sufrido en San Mamés. A los de Unai Emery, seis jornadas sin ganar en Liga, les falló esta vez la gasolina tras la victoria el jueves ante el Salzburgo, mientras que el Athletic topó con Asenjo en una segunda mitad rojiblanca. El 'submarino' se adelantó en su primer disparo a puerta, tras una carrera de Pedraza y un balón suelto que mandó a la red Gerard Moreno.



Al Athletic le faltaban ideas y más de sus mejores hombres, pero justo antes del descanso Berenguer se tiró con todo para aprovechar una asistencia de Yuri (1-1). Los de Marcelino encerraron al rival y fueron dueños de las ocasiones en un segundo tiempo en el que Asenjo se hizo grande, en especial ante Williams. Un punto que sabe a poco a los 'leones', aún lejos de la zona noble (29).



EL HUESCA SUMA TRES PUNTOS DE ORO



Además, la jornada este domingo dejó el triunfo de un Huesca que, pese a seguir colista, demostró fe en la salvación, a dos puntos tras remontar al Granada. El conjunto andaluz, con su aureola europea tras ganar al Nápoles, se puso por delante en El Alcoraz por medio de Quina. El golazo visitante no amilanó al Huesca, ni tampoco el penalti fallado por Rafa Mir.



Escriche y Pulido firmaron la remontada antes del descanso y un gol en propia puerta de Foulquier aumentó la euforia local con el 3-1. Darwin Machís y Jorge Molina fue la apuesta del Granada para la segunda parte, un paso adelante que trajo el 3-2 de Soro pero que no les evitó la sexta jornada sin ganar. El Huesca sujetó la tensión y el marcador para apostar la salvación bajo el efecto Pacheta.