Fútbol.- Koeman: "Estoy más decepcionado que el martes"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado, tras el empate de este domingo ante el Cádiz en el Camp Nou (1-1), que está "más decepcionado" que el pasado martes, cuando les ganó el Paris Saint-Germain (1-4) en la ida de los octavos de la Liga de Campeones, ya que era un partido que debían ganar "por calidad".



"Claro que estoy muy decepcionado, más todavía que el martes. Llevábamos una buena trayectoria en el campeonato, teníamos un partido en casa para recortar distancia a los de arriba, no hemos encontrado muchos problemas... Era un partido que el equipo tenía que ganar por su calidad, y no lo hemos hecho", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, aseguró que jugaron con fuego al llegar al tramo final con un solo gol de renta, el que materializó Leo Messi de penalti superada la primera media hora. "Cuando solo tienes un gol de diferencia, hasta el final del partido pueden pasar cosas en contra. No hemos podido marcar el segundo para tener tranquilidad, y el rival siempre va a tener una jugada a balón parado. Pasa por no sentenciar el partido. Dejamos escapar una vez más dos puntos que no podíamos dejar escapar", subrayó.



"Hemos entrado bien en el partido. Después de un partido perdido como el del otro día, dejar escapar hoy dos puntos muy importantes para recortar la distancia... Hay que asumir la responsabilidad y hay que seguir para demostrar que podemos hacer algo", prosiguió. "Hemos dominado mucho, pero nos hemos encontrado un rival que ha defendido con mucha gente atrás. En ataque no estuvimos a nuestra altura, aunque creamos oportunidades para marcar el segundo. Son momentos en el partido en los que hay que defender diferente", añadió.



En otro orden de cosas, el técnico neerlandés valoró la acción de Clément Lenglet que supuso el penalti del empate del Cádiz en el minuto 89. "He visto la imagen, es muy dudoso, pero se puede pitar. Para un defensa siempre es importante dónde estás. No sé si el defensa tiene que arriesgarse a ir a por el balón. Tengo que analizar mejor la jugada", explicó.



A pesar de todo, el preparador azulgrana no considera que este tropiezo sea "imperdonable". "Era una gran oportunidad para recortar distancias. Hay que luchar y estar bien para ganar los partidos; en un partido que dominamos sin problemas, dejamos escapar dos puntos. En los dos partidos contra ellos dejamos escapar cinco puntos, y esto no puede ser", apuntó.



Sobre el título de LaLiga Santander, Koeman considera que "no" está "más complicado que antes". "Ni un equipo es imbatible ni va a ganar todos los partidos. Hay opciones todavía, pero dejamos escapar otra vez dos puntos importantes para poder hacer algo más", finalizó.