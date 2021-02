Fútbol.- Cervera: "El punto nos sirve para darnos cuenta de que tenemos que jugar así"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ha asegurado que el punto conseguido este domingo ante el FC Barcelona en el Camp Nou (1-1) les sirve para darse "cuenta" de que tienen que jugar así, defendiendo y llegando "vivos" al final de los partidos, y considera que solo de esta "manera" pueden optar a permanecer en LaLiga Santander la próxima temporada.



"Para lo que nos sirve el punto de hoy es para darnos cuenta de que tenemos que jugar así, no solo aquí, sino en muchos sitios más e incluso en casa, porque si no hay mucha diferencia entre esos equipos y nosotros. En cuanto hemos hecho algo diferente, los otros son mucho mejores que nosotros; cuando reducimos el fútbol a defender y contraatacar, tenemos alguna posibilidad. Respeto todas las opiniones, pero no somos buenos en lo otro y se ha demostrado en el último mes", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, explicó que este resultado reafirma que el juego desarrollado en los últimos encuentros no era el mejor para lograr algo positivo. "Nosotros venimos siendo un equipo equivocado durante los últimos partidos. Quisimos volver a nuestro sitio de la manera equivocada y creo que la manera es esta, haciendo lo que hemos hecho siempre, lo que mejor sabemos hacer, y llegar vivos al final del partido", indicó.



"Últimamente, en el minuto 50 o 60 ya habíamos perdido el partido. Sé que es difícil ver un partido de fútbol así, pero la única manera que tenemos de salvarnos es esta. Con muchos equipos hay mucha diferencia entre ellos y nosotros y no hay muchas posibilidades de sacar ningún punto ni de ganar", prosiguió.



"No podemos ganar los partidos por ser mejores que el contrario, tenemos que ganarlos por hacer que sean peores que nosotros", reconoció. "Todavía no estamos en disposición de competir de la manera en que compiten otros equipos, de la nuestra, sí", añadió. "Trabajaremos todo lo posible para dejar a este equipo en Primera, a nuestra manera", finalizó.