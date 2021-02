Fran Rivera guarda silencio ante la polémica venta de 'Cantora'

22/09/2020 Francisco Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Ayer pudimos hablar con Cayetano Rivera sobre la venta de Cantora y lo cierto es que nos dejó todo muy claro, básicamente hizo un llamamiento para que todos los profesionales de la comunicación le dejaran al margen de la posible venta de la parte correspondiente a su hermano, Kiko Rivera. El marido de Eva González, que ya sabemos que no suele salir en los medios de comunicación, aseguró que él no tenía nada que ver con los compradores que están interesados por la finca.



Hoy, hemos hablado con la otra parte, con Francisco Rivera, que este sábado hablaba con la revista ¡HOLA! para negar las informaciones que habían salido esta semana que afirmaban que él y su hermano estaban detrás de la compra de Cantora. Hoy, el marido de Lourdes Montes ha salido a pasear a su perra y hemos aprovechado para preguntarle por estas informaciones y nos ha llamado mucho la atención porque ni si quiera a mirado al objetivo de la cámara, se ha puesto la capucho porque llovía a mares, bajaba la cabeza y no respondía a ninguna pregunta.



Parece que los hermanos Rivera están cansados ya de todo lo que se está comentando sobre ellos y parece que solamente hablan a determinados medios de comunicación. Cantora es la única finca que sigue en pie de Paquirri y es el único legado que queda de ese torero que fue y sigue siendo historia de España.