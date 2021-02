Etiopía.- Un vídeo verificado por 'The Telegraph' revela una posible masacre perpetrada por militares etíopes en Tigray

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Un vídeo verificado por el diario británico 'The Telegraph' parece exhibir una matanza de al menos 40 civiles perpetrada por militares etíopes durante su ofensiva contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) que comenzó a finales del año pasado.



El vídeo, según el diario, se trataría de la primera evidencia de lo que parece ser un crimen de guerra perpetrado por el Ejército etíope. En el clip, de cuatro minutos y que el medio ha eludido publicar en su totalidad por el crudo contenido gráfico, se pueden ver alrededor de 40 cadáveres, vestidos como civiles.



La matanza habría tenido lugar cerca del monasterio de Debre Abay, en el centro de Tigray, a unos 200 kilómetros de la capital, Mekelle. Si bien se desconoce cuándo ocurrió la masacre, un blog afin al TPLF denunció la masacre de un centenar de civiles el 5 de enero, en las postrimerías de la operación.



En respuesta, el embajador de Etiopía en el Reino Unido, Teferi Melesse Desta, indicó al medio que el vídeo "estaba descontextualizado" y garantizó que la operación cumplía con los estándares internacionales y que cualquier criminal entre las filas del Ejército nacional será llevado ante la justicia.



"Desde el comienzo de la operación, las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía han tenido el máximo cuidado para evitar bajas civiles masivas y proteger a los ciudadanos. Cualquier delito grave cometido será investigado a fondo y el Gobierno no escatimará esfuerzos para llevar a los perpetradores ante la justicia", según el embajador.



El inicio de la ofensiva fue anunciado el 4 de noviembre por el primer ministro, Abiy Ahmed, en respuesta a un ataque por parte del TPLF contra una importante base del Ejército en la capital, que se saldó con numerosas víctimas entre los militares.



La escalada bélica ha sido la culminación de un pulso que comenzó con la llegada al poder de Abiy como primer oromo jefe de Gobierno. El TPLF fue el partido fuerte dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias.



Apartado del poder, el TPLF ha visto en las reformas acometidas por Abiy, en particular las relativas a abusos de Derechos Humanos y de reconciliación con grupos armados entre otros, como una 'caza de brujas' contra sus dirigentes, los cuales se vieron en muchos casos apartados de los cargos que ocupaban.