Estupiñán marca con el Vitória Guimarães y el Benfica vuelve a tropezar

EFE/EPA/LUIS FORRA

Lisboa, 21 feb (EFE).- El colombiano Óscar Estupiñán volvió hoy a mostrar su buen estado de forma y sumó otro gol a su cuenta con el Vitória de Guimarães, aunque no fue suficiente para ganar en casa del Paços de Ferreira (2-1), en una jornada en la que el Benfica tropezó de nuevo y firmó un empate sin goles con el Farense.

El delantero colombiano, que estuvo fuera de todas las convocatorias hasta diciembre, está demostrando que merece un hueco en el equipo de Guimarães y ha anotado siete goles en 10 partidos de la Liga Portugal.

Pero su tanto de este domingo, que adelantó al Vitória, no sirvió para llevarse un triunfo: el Paços remontó con goles de los portugueses João Pedro y Hélder Ferreira y se terminó llevando el partido.

El Vitória falló así el asalto a la quinta plaza, que da acceso a la Liga Europa y en la que se afianzó el Paços, que ahora aventaja en seis puntos a los de Guimarães.

Por su parte, el Benfica no pasó del empate ante el Farense (0-0) y se complica cada vez más su temporada liguera, pues está en cuarta posición a 15 puntos del líder Sporting.

Con el título olvidado, las "águilas" necesitan al menos ser terceras para poder aspirar a jugar la Liga de Campeones el próximo año.

Pero el Sporting de Braga no se lo está poniendo fácil y este domingo se impuso al Tondela con un 4 a 2 que le permitió escalar hasta la segunda posición de forma temporal, a la espera de saber qué hará el Oporto este lunes.

El brasileño Lucas Piazon, ex del Chelsea, marcó dos de los goles del Braga, cuya cuenta goleadora completaron João Novais y Ricardo Horta, y que suma 43 puntos, cuatro más que el Benfica.

El Tondela de Pako Ayestarán, que redujo distancias al final con tantos del francés Souleymane Anne y el guineano João Jaquité, queda duodécimo en la tabla.

También este domingo, el Famalicão, que empezó la jornada como colista, venció en el feudo del Rio Ave (0-1) con un tanto del uruguayo Manuel Ugarte y consiguió colocarse tercero por la cola, un puesto que le permitiría jugarse el descenso en un "play off".