Estados Unidos a Irán: "la pelota está en su cancha"

Washington, 21 feb (EFE).- Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró este domingo que la oferta de Washington de sentarse a dialogar con Irán con miras a reconducir el pacto nuclear de 2015, "sigue en pie" e indicó que ahora la "pelota" está en la cancha del país persa.

Sullivan aseguró al programa "Face the Nation”, de la cadena CBS News, que Biden está, en primer lugar, "decidido a impedir que Irán consiga un arma nuclear", pero a la vez considera que "una diplomacia firme y clara es la mejor manera de hacerlo".

"Y por eso -continuó- está dispuesto a sentarse a la mesa para hablar con los iraníes sobre cómo podemos volver a imponer restricciones estrictas a su programa nuclear. Esa oferta sigue en pie, porque creemos que la diplomacia es la mejor manera de hacerlo".

" Irán aún no ha respondido, pero lo que ha sucedido como resultado es que el guión se ha invertido. Ahora es Irán el que está aislado diplomáticamente, no Estados Unidos. Y la pelota está en su cancha", agregó el asesor.

La Unión Europea, que coordina el llamado el pacto (el JCPOA, en inglés) quiere invitar a EE.UU. a una reunión informal con Irán y el resto de firmantes del acuerdo (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) para discutir una hoja de ruta.

"Estamos revisando la propuesta y estamos consultando con otros socios, China y Rusia, pero creemos que el regreso de EE.UU. al JCPOA y el levantamiento de las sanciones no requiere negociaciones", dijo el viceministro iraní de Exteriores y negociador nuclear, Abás Araqchí.

El JCPOA fue suscrito entre Irán y el llamado grupo 5+1 (EE.UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) para limitar el programa atómico iraní a cambio del alivio de las sanciones internacionales.

El acuerdo quedó muy debilitado desde que en 2018 el Gobierno de Donald Trump, quien dejó el Casa Blanca el pasado 20 de enero, decidiera retirar a su país y volver a imponer sanciones a Teherán, que en represalia comenzó un año más tarde a reducir sus compromisos y está dispuesto a limitar las inspecciones internacionales a sus instalaciones atómicas.

Por otra parte, Sullivan anticipó que Washington tiene además la intención de comunicarse "directamente" con Irán por la detención de ciudadanos estadounidenses en ese país, que calificó como una "indignación absoluta y total" y una "catástrofe humanitaria".

"Hemos empezado a comunicarnos con los iraníes sobre esta cuestión", admitió el funcionario, quien previó que lo seguirán haciendo en la medida en que avancen, pero admitió que el mensaje será que no aceptarán "una propuesta a largo plazo".

"Será una prioridad importante de esta administración conseguir que esos estadounidenses vuelvan a casa sanos y salvos", afirmó.