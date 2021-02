España.- PSOE defiende mejorar la protección de la libertad de expresión "pero sin el chantaje que supone la violencia"

21/02/2021 El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Ander Gil POLITICA CAPTURA PSOE



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El PSOE ha defendido que hay que mejorar la protección de la libertad de expresión "pero sin el chantaje que supone la violencia".



"Podemos y debemos mejorar su regulación, pero sin el chantaje que supone la violencia. No a la violencia y no a cualquier tipo de violencia", ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Ander Gil.



Así lo ha manifestado este domingo el portavoz socialista en declaraciones difundidas por el PSOE, tras la quinta noche de disturbios en varios puntos del país contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.



En este contexto, Gil ha lamentado que la noche de este sábado volvió a dejar "imágenes de algunas personas provocando disturbios, violencia en algunas calles".



Por ello, ha mandado un "mensaje claro" a la ciudadanía: "No se puede transigir de ninguna manera con la violencia". No obstante, Gil ha reconocido que "seguramente hay múltiples causas de fondo" que expliquen estos sucesos y que hay un "amplio consenso social en que hay que mejorar la protección de la libertad de expresión".



"Por tanto, el debate no es libertad de expresión sí o no, este derecho está plenamente garantizado en nuestro país porque somos una democracia y una de democracia de las más sólidas del mundo", ha sentenciado.



APOYO A CARMEN CALVO



Asimismo, Gil ha mandado "apoyo y cariño" a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tras la aparición de una muñeca ahorcada con su cara en un árbol. "Carmen Calvo ayer sufrió un ataque inadmisible y machista. El odio y la intimidación no tienen nada que hacer frente a las fuerzas del feminismo y son lo opuesto al avance de la democracia", ha explicado.



El socialista ha celebrado el impulso de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, promovida hace doce años por Pedro Zerolo, que el Congreso ha aprobado esta semana su tramitación.



"Una ley que levanta una barrera contra cualquier tipo de discriminación. El PSOE siempre ha estado y siempre estará luchando por la defensa de los derechos y la igualdad", ha concluido el portavoz socialista.