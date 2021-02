España.- La Policía Municipal de Madrid detecta 227 fiestas ilegales este fin de semana

20/02/2021 Agentes de Policía Municipal de Madrid. SOCIEDAD TWITTER POLICÍA MUNICIPAL MADRID



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Policía Municipal de Madrid ha detectado 227 fiestas ilegales en la ciudad, entre la noche del viernes y el sábado, según han informado a través de sus redes sociales.



Se trata de fiestas donde se incumplían los horarios, no se hacía uso de la mascarilla o en la que se no cumplía "ninguna medida de seguridad" en los locales. Desde la Policía han insitido en pedir "colaboración y responsabilidad".



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apeló hace unos días a los organizadores y a los participantes de estas fiestas ilegales a que "sean personas" y se comporten "como seres humanos" porque el hecho de que se quieran tomar una copa o bailar, "no tiene que poner en peligro a los demás".



Almeida defendió que "ya hay un control policial intensivo" y que se han intervenido más de 4.000 fiestas desde el inicio de la pandemia.