El Inter se escapa al ritmo de Lautaro y Lukaku

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 21 feb (EFE).- El Inter de Milán arrolló 3-0 este domingo al Milan en el derbi, con un doblete del argentino Lautaro Martínez y un gol del belga Romelu Lukaku, y se escapó como líder de la Serie A italiana, con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto milanista, segundo.

El Inter de Antonio Conte no dio opción al Milan en el derbi milanés y dio un golpe a la Serie A, pues además de alejarse del segundo clasificado, se hizo con una momentánea ventaja de once puntos sobre el Juventus, vigente campeón, que tiene dos partidos menos.

La pareja ofensiva Lautaro-Lukaku, la "Lu-La" como es apodada en Italia, acumula ya 38 goles entre todas las competiciones. El "Toro" anotó quince mientras que el delantero belga, que sentenció el partido con el definitivo 3-0, suma 23.

El triunfo en el derbi puso contra las cuerdas al Juventus, que todavía debe disputar su partido de la vigésima tercera jornada, este lunes contra el Crotone, y el de la tercera jornada contra el Nápoles.

Los hombres de Andrea Pirlo, que sigue sin poder contar con el argentino Paulo Dybala, de baja desde el 10 de enero por un problema de rodilla, están obligados a cambiar radicalmente de ritmo si quieren retener el título liguero por décimo año consecutivo.

Además, se quedaron sin red también en la Copa de Europa, en la que perdieron 1-2 en el campo del Oporto la ida de los octavos de final.

Si Lautaro fue la estrella del derbi, la pareja colombiana formada por Luis Muriel y Duván Zapata fue protagonista del otro encuentro destacado de la jornada, el que ganó el Atalanta al Nápoles (4-2).

Se midieron el Atalanta, que recibirá este miércoles al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y el Nápoles, que se enfrentará este jueves al Granada en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

Muriel anotó un golazo y ofreció una asistencia y lo mismo hizo Duván, en un partido que fue sentenciado por el argentino Cristian Romero, protagonista con una prestación defensiva sobresaliente.

El Atalanta asaltó la cuarta posición, que vale un billete para la próxima Liga de Campeones, mientras que el Nápoles se quedó séptimo, momentáneamente fuera de la zona de Liga Europa.

El cuadro de Gennaro Gattuso perdió además por lesión al delantero nigeriano Victor Osimhen por un fuerte golpe en la cabeza, lo que alargó la interminable lista de bajas.

El colombiano David Ospina, el griego Kostas Manolas, el belga Dries Mertens, Andrea Petagna o el alemán Diego Demme son otras bajas ilustres que se perderán el partido de vuelta contra el Granada.

No falló el Lazio, que doblegó 1-0 este sábado al Sampdoria con un gran gol del español Luis Alberto antes de recibir el martes al Bayern Múnich campeón de todo en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Los hombres de Simone Inzaghi siguen pegados a la pugna por una plaza en "Champions". Son quintos, empatados con el Atalanta, cuarto.

El programa dominical lo cerró el Roma, que no pasó del 0-0 en su visita al Benevento en el estadio Vigorito, pese a jugar en superioridad numérica por más de media hora por la doble amonestación al defensa polaco Kamil Glik.

El técnico portugués Paulo Fonseca salió con el español Borja Mayoral de titular y, en el desesperado intento de llevarse los tres puntos, dio paso también al bosnio Edin Dzeko para potenciar la delantera.

Saboreó la idea del triunfo en el 95, cuando el árbitro pitó un penalti a favor del Roma, pero luego lo anuló tras revisión VAR por una anterior posición de fuera de juego de Lorenzo Pellegrini.

El conjunto capitalino perdió la ocasión de recuperar tres puntos al Milan, segundo. Es tercero, a cinco puntos del conjunto milanista.

