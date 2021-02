El Festival Ultra de Miami confirma que su música no sonará hasta 2022

La cancelación del evento, que iba a iniciarse el 26 de marzo, se había anunciado a fines de enero por medios especializados, pero hasta ahora la organización no lo había dicho oficialmente. EFE/Antoni Belchi/Archivo

Miami, 21 feb (EFE).- Los organizadores del festival de música electrónica Ultra de Miami anunciaron este domingo que la próxima edición se celebrará los días 25, 26 y 27 de marzo de 2022, lo que confirma oficialmente que no habrá edición en 2021.

La cancelación del evento, que iba a iniciarse el 26 de marzo, se había anunciado a fines de enero por medios especializados, pero hasta ahora la organización no lo había dicho oficialmente.

Tampoco en 2020 se celebró este festival, que es una cita obligada para los amantes de la música electrónica de todo el mundo.

En un mensaje enviado a la "familia Ultra", los organizadores indicaron que entienden "la decepción y frustración" que produce esta cancelación, pues "sienten" lo mismo, pero dada la situación de la pandemia de covid-19 y las restricciones de eventos masivos se han visto obligados a tomar esa decisión.

Sin embargo, aseguran a sus seguidores, a los que dicen extrañar "tremendamente", que el festival de 2022 será el "más memorable" de una historia de 22 años y que los esperan "en la pista de baile".

Los organizadores, a través de su abogado, comunicaron en enero a las autoridades de Miami que las condiciones creadas por la propagación de la covid-19 que llevaron a cancelar el festival en 2020 siguen siendo una amenaza y solicitaron el permiso para reprogramarlo para 2022, según la revista Billboard.

En una carta que envió el abogado de Ultra, según Billboard, se solicita que la aprobación municipal se haga por escrito y que las obligaciones de pago del festival a la ciudad "se consideren modificadas para corresponder con las fechas reprogramadas".

El festival no había anunciado a los artistas que iban a participar en la edición de 2021.

En 2020 iba a reunir a los principales artistas del género, como David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren o Kygo, entre otros, y volver al parque Bayfront, en pleno centro de la ciudad, después de que en 2019 se celebrara por primera vez en una de las islas de la bahía de Vizcaya, para evitar protestas por el ruido.

Cita obligada para los amantes del house, el tecno o el dupstep, el festival Ultra reúne cada año a miles de personas de todo el mundo.

En el condado de Miami-Dade se ha sobrepasado ya la cifra de 400.000 contagios desde que se inició la pandemia en marzo de 2020 y Florida es el tercer estado con más casos y el tercero con más muertes por covid-19 de todo el país, según la Universidad Johns Hopkins.