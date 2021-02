El centroderechista Lasso asegura que la "democracia ha triunfado" en Ecuador

El candidato presidencial de Ecuador Guillermo Lasso. EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 21 feb (EFE).- El centroderechista Guillermo Lasso, quien según los resultados oficiales preliminares disputará la segunda vuelta presidencial con el correísta Andrés Arauz, aseguró este domingo que la "democracia ha triunfado" en Ecuador, país que ha estado 14 días atento al escrutinio.

"¡Vamos a la segunda vuelta con ánimo y optimismo! Conmigo siempre habrá el espacio para tener un diálogo frontal y sincero que sume al objetivo de conseguir juntos el Ecuador del encuentro", escribió en Twitter horas después de la proclamación de resultados finales preliminares.

Lasso acompañó el trino con un texto titulado "La democracia ha triunfado", en el que agradeció a quienes "con optimismo" le confiaron su voto y aseguró que seguirá representándolos en la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 11 de abril.

"También me dirijo a todos los ecuatorianos que votaron, tengan la plena seguridad de que, a través de su voto, los he escuchado y entiendo que es necesario acoger propuestas e ideas distintas a las mías", indicó.

Y añadió: "A veces coincidiremos, a veces no, pero conmigo siempre habrá el espacio para tener un diálogo frontal y sincero, que sume al objetivo de conseguir el Ecuador del encuentro".

"Hoy la democracia ha triunfado, vamos con ánimo y optimismo a esta segunda vuelta insistió", afirmó Lasso, quien intenta por tercera vez llegar a la Presidencia tras haber participado en los comicios de 2013 y 2017.

Aunque según los datos del CNE Arauz y Lasso pasaron a la segunda vuelta de abril, los candidatos aún pueden interponer algunos recursos.

De acuerdo al CNE, Arauz, de la alianza Unión por la Esperanza, consiguió el 32,72 % de votos (3.033.753), mientras que Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), obtuvo 19,74 % (1.830.045 votos), y Pérez, del movimiento Pachakutik, alcanzó el 19,39 % (1.797.445).

Según el CNE, Lasso finalmente superó en votos a Pérez, que durante varios días mantuvo la delantera en el escrutinio, que desde el inicio marcó el triunfo de Arauz en primera vuelta.

Pérez, que se siente víctima de un fraude, participó este fin de semana en una caminata que avanza desde el sur del país hasta Quito, a fin de exigir transparencia en el proceso electoral.

La marcha, convocada para reclamar el recuento de la totalidad de los votos en la provincia del Guayas, y del 50 % en otras 16, llegará el martes a Quito, donde se le unirán representantes de los sindicatos y de otras organizaciones sociales.