El candidato correísta denuncia intentos de retrasar la segunda vuelta en Ecuador

El candidato correísta a la Presidencia ecuatoriana, Andrés Arauz. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 21 feb (EFE).- El candidato correísta Andrés Arauz denunció este domingo supuestos intentos de retrasar la segunda vuelta electoral en Ecuador, tras conocer que la Fiscalía busca recolectar el contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral, y la pretensión de la Contraloría de realizar una auditoría al mismo.

Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y ganador de la primera vuelta presidencial en los comicios del 7 de febrero, cuestionó en una rueda de prensa el anuncio de la Fiscalía sobre la recolección del contenido digital.

"Los datos están ahí, son fácilmente revisables y no se requiere retirar el equipo informático" del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo al tiempo que pidió a la comunidad internacional estar atenta porque hay intentos "de impedir la realización de la segunda vuelta de forma oportuna".

Y puntualizó que el Gobierno actual de Lenín Moreno "no puede durar un día más que el período" establecido, que termina el próximo 24 de mayo, cuando "le debe reemplazar la persona que sea elegida de forma democrática".

La Fiscalía comunicó el sábado la próxima realización de la diligencia, el mismo día en que la Contraloría General del Estado solicitó al CNE practicar una auditoría a los sistemas informáticos usados en los comicios de febrero.

Los anuncios se hicieron horas antes de que el CNE proclamara los resultados finales preliminares de los comicios e informara de que Arauz y el centroderechista Guillermo Lasso pasarán a una segunda vuelta, aunque los candidatos aún pueden interponer algunos recursos.

De acuerdo al CNE, Arauz, de la alianza Unión por la Esperanza, consiguió el 32,72 % de votos (3.033.753), mientras que Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), obtuvo 19,74 % (1.830.045 votos), y Yaku Pérez, del movimiento indígena Pachakutik, alcanzó el 19,39 % (1.797.445 votos)

En la rueda de prensa, Arauz informó que esta mañana interpusieron demandas en contra de la fiscal, Diana Salazar, y el contralor, Pablo Celi, ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Y se mostró sorprendido de que 14 días después de los comicios, la misión de observación de la OEA "todavía no publica su informe preliminar".

Exigió "que la misión se pronuncie inmediatamente y publique su informe preliminar para que contribuya a que en Ecuador exista paz social y que no se generen dudas sobre el proceso electoral".

Arauz considera que la Contraloría y la Fiscalía "intentan dar un nuevo golpe a la democracia con la pretensión de afectar la segunda vuelta electoral".

Sin embargo, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha señalado que la institución que dirige "seguirá actuando como manda la Constitución" y hará "respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas".

"El Calendario Electoral que nos conduce a la segunda vuelta electoral no se cambia", escribió en Twitter.