El Barça sigue instalado en la decepción

Madrid, 21 feb (EFE).- Con el severo correctivo sufrido en la Liga de Campeones ante el PSG aún muy fresco, el Barcelona no fue capaz de salir del estado de decepción en el que se encuentra sumido y cedió un empate ante el Cádiz (1-1) que le impide recuperar algo del terreno perdido con el Atlético de Madrid y le deja también al borde del k.o. en LaLiga Santander.

"Claro que estoy muy, muy decepcionado, quizá más todavía que el martes", reconoció el técnico neerlandés Ronald Koeman, cuyo equipo desaprovechó una magnífica oportunidad para acercarse al líder tras la derrota encajada por el Atlético ante el Levante el sábado, algo que sí que había logrado, aún sin jugar nada bien, el Real Madrid en Valladolid.

El conjunto azulgrana, que había encontrado la regularidad liguera con seis victorias seguidas, se queda a ocho puntos del equipo de Diego Pablo Simeone y a cinco del bloque de Zinedine Zidane, si bien este cuenta con un partido más.

Volvió a las andadas, a cuajar un partido realmente flojo ante el Cádiz y a desaprovechar el decimosexto tanto del curso del argentino Leo Messi -iguala con el uruguayo Luis Suárez en la cabeza de la tabla de artilleros-, conseguido de penalti.

Dejó el partido vivo, como ansiaban los hombres de Álvaro Cervera, quienes tras sorprender a los azulgrana en la primera vuelta en el Ramón de Carranza volvieron a darles un disgusto en los últimos compases con una pena máxima del francés Clement Lenglet sobre Rubén Sobrino que materializó Álex Fernández.

Gerard Piqué considera que su desventaja es "importante pero no inasumible". El Barcelona está obligado a pensar que "queda liga", pero también, como aseguró el central, a "levantar la cabeza y mejorar anímicamente". En el torneo de la regularidad está en el alambre, como en la Copa del Rey, en la que necesitan remontar un 2-0 al Sevilla, mientras que en la 'Champions' la situación es casi imposible tras el 1-4 de la 'fiesta de Mbappe'.

La Real Sociedad, en cambio, sí encontró en el partido frente al Alavés (4-0) un bálsamo a la goleada sufrida ante el Manchester United en Turín (0-4) con un protagonista estelar, el delantero sueco Alexander Isak, autor de un triplete, algo que nunca había logrado en la liga española.

El nórdico, que vio puerta por sexta jornada consecutiva, exprimió sus dotes en el desmarque y en el remate favorecido por asistentes de calidad como Mikel Merino, David Silva y Mikel Oyarzabal. El Alavés apenas pudo plantear batalla y la Real, que redondeó la goleada con un tanto de Cristian 'Portu', sumó su tercer triunfo seguido para consolidarse en la zona europea sin perder de vista la 'Champions'.

El Villarreal hizo honor a su condición de rey del empate, al sumar las decimoterceras tablas de la temporada en San Mamés ante el Athletic (1-1), resultado que le aleja de la Real Sociedad, aunque le mantiene en Europa con un punto de ventaja sobre el Betis del chileno Manuel Pellegrini.

Gerard Moreno, con un gran disparo desde la frontal, alimentó las esperanzas de victoria de la escuadra de Unai Emery (m.16), pero justo antes del intermedio Álex Berenguer, en el segundo palo, remachó un centro de Yuri Berchiche para sellar el resultado a la postre definitivo que sabe a poco a ambos conjuntos para sus pretensiones.

El Huesca no se rinde, ni mucho menos. Lo tuvo todo en contra en El Alcoraz ante el competitivo Granada, un gol en contra y un penalti fallado en el primer tramo del encuentro. Ni así el cuadro de José Rojo 'Pacheta' se vino abajo y encontró una reacción tan inesperada como contundente. Al descanso ya había sellado el 3-1 que encarriló su tercera victoria de la campaña (3-2).

Este marcador y el resto de resultados de la jornada aprietan notablemente la lucha por la salvación. El equipo oscense sigue siendo último, pero ahora tiene a tan solo dos puntos a Valladolid, Elche y Eibar, y a tres al Alavés. El Getafe, decimoquinto y sumido en una nefasta racha, tiene tres puntos tan solo de margen respecto a la zona roja.

El luso Domingos Quina, refuerzo invernal, se inventó un magnífico disparo para lograr su primer tanto con el Granada (m.8) y Rafa Mir envió (m.16) un penalti al poste. Todo estaba a favor del conjunto de Diego Martínez, que se presentaba en El Alcoraz tras una racha de cinco partidos sin vencer y con muchas rotaciones ante el desgaste de la Liga Europa y con muchas miradas puestas en el choque del Diego Maradona ante el Nápoles.

Pero un gol de Dani Escriche (m.31) devolvió la esperanza al Huesca. Jorge Pulido (m.39) y el francés Dimitri Foulquier (m.44, en propia meta), premiaron la fe de un equipo que nunca se rindió y que sigue creyendo y castigaron a un Granada que cometió demasiados errores y que tan solo pudo acortar distancias por medio de Alberto Soro a centro del venezolano Darwin Machís, cuya entrada en el descanso mejoró la prestación del conjunto andaluz, pero no le bastó para eludir la décima derrota de la campaña.

