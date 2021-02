EEUU/Irán.- Zarif reprocha a Biden la falta de acciones reales para destensar las relaciones entre Irán y EEUU

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha reprochado este domingo al presidente de EEUU, Joe Biden, que todavía mantiene la política de su predecesor, Donald Trump, en relación a Irán, y que todavía no ha mostrado una voluntad real de acercamiento.



"Nada ha cambiado. Biden afirma que la política de máxima presión de Trump con respecto a Irán ha sido un fracaso total, pero la mantiene. El problema es que EEUU se ha convertido en un adicto a las sanciones", ha indicado Zarif en una entrevista con el canal Press TV.



Por ello, el ministro iraní ha instado a Washington a que demuestre un cambio real de postura. "Necesitamos acciones, no promesas. Queremos ver un cambio de actitud para que no se vuelvan a repetir las arbitrariedades que comenzaron con Trump", ha manifestado Zarif.



Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a reunirse con Irán y con otros países europeos para iniciar el proceso de reincorporación al acuerdo nuclear de 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA).



Según un comunicado emitido por el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, y recogido por 'The Hill', "Estados Unidos aceptaría una invitación del Alto Representante de la Unión Europea para asistir a una reunión del P5+1 e Irán para discutir una vía diplomática para avanzar en el programa nuclear iraní", en referencia a los países que mediaron en el acuerdo nuclear de 2015 con Teherán.



Una vez más y en respuesta, Zarif se ha declarado dispuesto a negociar sobre el acuerdo nuclear "una vez que todo el mundo cumpla con su parte del acuerdo", pero también ha reiterado que "no vamos a discutir un cambio de términos sobre el pacto, asunto regionales o cuestiones de misiles. Eso se queda fuera".



Por otro lado, el Departamento de Estado estadounidense ha emitido esta semana un comunicado junto a los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido en el que reivindican su interés de "defender el régimen de no proliferación nuclear y garantizar que Irán nunca pueda desarrollar un arma nuclear".



En el escrito, las cuatro naciones vuelven a advertir a Teherán de que vuelva a cumplir "plenamente" con sus compromisos en virtud del JCPOA, tras el reciente anuncio de Irán de limitar las inspecciones nucleares de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) a partir del 23 de febrero, que han calificado como "de naturaleza peligrosa".