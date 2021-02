EE.UU.: China no ha dado "suficientes datos originales" sobre el coronavirus

Un hombre con una mascarilla escoge un pollo en el mercado callejero de Wuhan, China. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY/Archivo

Washington, 21 feb (EFE).- Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de EE.UU., Joe Biden, señaló este domingo que China no ha suministrado "suficientes datos originales" sobre el origen y posterior propagación del coronavirus, que ha sido contraído por más de 28 millones de estadounidenses.

"Están a punto de publicar un informe sobre los orígenes de la pandemia en Wuhan, China, sobre el que tenemos preguntas, porque no creemos que China haya puesto a disposición suficientes datos originales sobre cómo comenzó a propagarse esta pandemia tanto en China y luego en todo el mundo", declaró el funcionario en el programa "Face the Nation”, de la cadena CBS News.

El pasado 9 de febrero, la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigó el coronavirus en Wuhan descartó la posibilidad de que el SARS-CoV-2 se hubiese originado en un laboratorio, al tiempo que consideró posible que el virus hubiese llegado a China desde otros países a través de la cadena de frío de los alimentos congelados.

Ante la polémica suscitada por el anuncio de la misión, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, respondió el pasado 15 de febrero que el propósito de esa visita no era "investigar a China" sino obtener lecciones para el futuro.

Pero Sullivan puntualizó que "la única forma de tener una investigación con base científica es tener acceso a todos los datos y no sólo (...) para saber qué sucedió en esta pandemia, sino para poder prevenir futuras pandemias".

"No estoy en condiciones de decir cómo llegó la covid-19 a este mundo -agregó el funcionario de la Casa Blanca. Todo lo que estoy en condiciones de hacer es pedir a la OMS que haga su trabajo lo mejor posible".

En ese contexto, defendió que la investigación de la OMS" debe dejarse en manos de los científicos y los expertos para que la lleven a cabo sin ninguna interferencia por parte de ningún Gobierno", al considerar que esa "es la única manera en que vamos a saber cuáles son los orígenes de esto".

Se refirió además a una conversación que el líder estadounidense sostuvo el pasado 10 de febrero con su homólogo de China, Xi Jinping, y que se prolongó durante dos horas.

"El presidente Biden planteó la cuestión de la covid-19 y la necesidad de que todos los países asuman su responsabilidad para ayudar a proteger el mundo, incluida China", sostuvo Sullivan.

El asesor de seguridad nacional aclaró que Washington no "está en posición de tomar una determinación acerca de dónde se originó" la pandemia, lo que atribuyó en parte "a que no ha habido suficiente transparencia por parte del Gobierno de China".

Y consultado sobre la Administración del ahora expresidente Donald Trump, opinó que "no se tomó la vigilancia de la pandemia tan en serio como debería".

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 28 millones de contagiados y casi 500.000 muertos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.