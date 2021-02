Ecuador.- Arauz denuncia la amenaza de injerencia de otras instituciones en el proceso electoral

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador del pasado 7 de febrero, Andrés Arauz, ha denunciado este domingo la "injerencia" de la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado por las diligencias que han puesto en marcha para fiscalizar al Consejo Nacional Electoral en pleno proceso electoral.



"Aquí hay una única autoridad electoral y rechazamos con absoluta contundencia la interferencia y la grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral", ha afirmado Arauz en rueda de prensa.



"Lo que comunicó el día de ayer la Contraloría con su intención de meterse con auditorías en medio del proceso electoral, y aún más grave, la diligencia solicitada por la fiscalía de realizar una pericia al sistema informático en medio del proceso electoral debe verse claramente como una intromisión y una injerencia en el proceso electoral, lo cual es claramente ilegal", ha argumentado el candidato de Unión por la Esperanza (UNES).



En respuesta, Arauz ha anunciado la presentación por medios electrónicos y por la vía física de una queja ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) "por esta grosera violación de la ley por parte de las autoridades de la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado" y ha instado al TCE a actuar de forma "expedita" y que "proceda a aplicar la ley con las sanciones del caso ante esta intromisión y ante esta interferencia en el proceso electoral".



Arauz ha reprochado además a la Organización de Estados Americanos (OEA) que no haya emitido aún su informe preliminar sobre la misión de observación en Ecuador cuando han pasado ya 14 días de la cita electoral y este documento suele ser presentado en un plazo de tres o cuatro días.



En particular, Arauz ha insistido en la necesidad de mantener el 11 de abril como fecha para la celebración de la segunda vuelta de las elecciones, sin que ello impida la tramitación de los recursos que consideren necesarios otras fuerzas políticas y su movilización en las calles. Arauz se ha referido así a las fuerzas que apoyan al candidato indigenista, Yaku Pérez, excluido de la segunda vuelta tras quedar unas décimas por detrás del candidato conservador, Guillermo Lasso.



Arauz también se ha referido a la posibilidad de forjar alianzas y ganar apoyos con vistas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. "Las conversaciones avanzan", ha destacado, y se ha referido en particular a "contactos" con miembros de las diferentes formaciones con representación parlamentaria. "Por prudencia no es conveniente revelar todos los detalles", ha apuntado.



"Estamos proponiendo ejes programáticos para las emergencias que tiene que afrontar nuestro país en la crisis sanitaria y la crisis económica (...). UNES, como primera fuerza política tienen esa responsabilidad histórica de buscar un gran proyecto de unidad", ha argumentado.