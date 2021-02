Djokovic supera a Medvedev y conquista el Abierto de Australia por novena vez

Feb 21, 2021 Foto del domingo del serbio Novak Djokovic celebradno tras superar al ruso Daniil Medvedev para ganar el Abierto de Australia. REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 21 feb (Reuters) - Novak Djokovic venció el domingo al ruso Daniil Medvedev por 7-5, 6-2 y 6-2 para conseguir su noveno título en el Abierto de Australia, un récord en Melbourne Park que le permitió además sumar su corona número 18 en un Grand Slam.

De esta manera, el tenista serbio se acercó al récord histórico de Roger Federer y Rafa Nadal de 20 conquistas en los grandes torneos del circuito masculino.

En el partido disputado en el Rod Laver Arena, Medvedev nunca pudo poner en aprietos al número uno del mundo ni mostrar por qué llegó a la definición con una racha de 20 triunfos consecutivos.

Djokovic le quebró siete veces el saque a su rival en un partido que dominó de principio a fin.

Medvedev "es sin duda uno de los jugadores más duros con los que me he enfrentado en mi carrera. Es cuestión de tiempo para que ganes un Grand Slam, de eso no hay dudas. Espero que no te moleste esperar unos años más", sostuvo Djokovic sobre su rival.

Ahora el serbio ha ganado seis títulos del Grand Slam después de los 30 años, igualando el récord de Nadal.

Con su triunfo del domingo, Djokovic sumó su tercera corona seguida en Melbourne, algo que había logrado en 2011-13.

"Nunca es fácil hablar cuando acabas de perder una final de un Grand Slam", dijo Medvedev tras el encuentro. "Pero intentaré hacerlo lo mejor posible, mejor que en la cancha, espero".

"En primer lugar, felicidades a Novak y a su equipo. Nueve Grand Slams en Australia y 18 en total es increíble. Probablemente no sea el último".

(Editado en español por Javier Leira)