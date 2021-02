Courtois aprieta el trofeo al portero menos goleado

El belga Thibaut Courtois firmó frente al Real Valladolid su undécimo partido sin recibir gol en lo que llevamos de LaLiga Santander e iguala así al esloveno Jan Oblak en lo alto de esta clasificación en su búsqueda por repetir un título Zamora que logró la pasada campaña. EFE/ Juanjo Martín

Madrid, 20 feb (EFE).- El belga Thibaut Courtois firmó frente al Real Valladolid su undécimo partido sin recibir gol en lo que llevamos de LaLiga Santander e iguala así al esloveno Jan Oblak en lo alto de esta clasificación en su búsqueda por repetir un título Zamora que logró la pasada campaña.

Reconocimiento que llegó por el gran nivel atrás que mostró el equipo de Zinedine Zidane tras el confinamiento y que fue el artífice de que alzase su 34º título de Liga. Seis goles recibidos -dos en el último encuentro frente al Leganés ya con el título ganado- en once partidos con seis porterías a cero. Primer jugador del Real Madrid en hacerse con el trofeo desde 2008, cuando lo logró Iker Casillas.

Sin embargo, esta temporada no arrancó con ese nivel de solidez y el belga convirtió en costumbre recoger el balón del fondo de su portería. Las bajas del capitán Sergio Ramos ponían el foco en la fortaleza defensiva del Real Madrid, pero Courtois ha sacado su mejor versión para mantener a su equipo en la pelea por la Liga. No solo contra el Valladolid.

Un liderato que hace dos semanas parecía casi imposible, pero que ahora está a solo tres puntos, aunque con un partido más. El Atlético de Madrid vive el momento con más dudas en lo que va de temporada y Oblak ha visto perforada su portería en siete encuentros de forma consecutiva.

Dinámica contrapuesta a la de un Real Madrid que encadena cuatro victorias sin recibir gol. Es más, frente a Getafe y Valencia (ambas victorias por 2-0), Courtois solo tuvo que intervenir en una ocasión. Sin embargo, la tónica cambió frente al Valladolid y el belga mantuvo a flote a su equipo con el 0-0 en el marcador.

Hasta cinco paradas hizo el internacional, tres de ellas de mérito. No le dio tiempo ni a entrar en calor ya que en el minuto 7 de partido se empleó a fondo para hacer una doble intervención que evitó el 1-0 tempranero. Al volver a salir del vestuario, el chileno Orellana le puso a prueba con un disparo a bocajarro tras un grave error de Mendy. Lo pudo sacar gracias a su colocación.

Otra gran actuación que supuso que el de Courtois fuera, junto al goleador Casemiro, reciente premio EFE a Mejor Jugador Iberoamericano de 2020, el nombre propio del encuentro. "Sabemos que Courtois es muy bueno, sus paradas no me sorprenden, no es cosa solo de este partido”, dijo el brasileño tras la victoria.

El belga va en búsqueda de su cuarto Zamora y de volver a repetir, ya que logró los dos primeros, defendiendo la portería del Atlético de Madrid, de forma consecutiva en las temporadas 2012/2013 y 2013/2014.