Coronavirus.- El principal epidemiólogo de EEUU confiesa su estupor antes de que el país rebase los 500.000 fallecidos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El principal especialista en enfermedades contagiosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, ha confesado su estupefacción ante la "asombrosa" cifra de muertos dejada por la pandemia en el país, a punto de rebasar el medio millón de víctimas mortales, aunque ha anticipado que la "normalidad" podría acabar llegando a finales de año.



El país ha rebasado los 28 millones de contagios y registra uas 497.000 víctimas mortales, según el balance de la universidad Johns Hopkins. "Medio millón de muertos es algo terrible. Es histórico. No hemos visto nada igual desde la gripe de 1918", indicó en una entrevista con la cadena NBC.



"Es algo asombroso, casi increíble, pero es cierto", lamentó Fauci durante una ronda por los programas políticos de Estados Unidos. En la cadena CNN, no obstante, aventuró que el país podría acercarse a "un grado de normalidad" para fin de año, aunque todavía es posible que los estadounidenses usen máscaras faciales en 2022.



"Cuando la inmensa mayoría de las personas de la población estén vacunadas, entonces me sentiré cómodo diciendo, ya sabes, 'Tenemos que quitarnos las máscaras'", ha indicado.



Los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes han caído drásticamente desde que alcanzaron su punto máximo a principios de enero. El ritmo de las vacunas va en aumento, con más de 61 millones de dosis administradas hasta el momento, según un recuento estado por estado.



Al ritmo actual, se necesitarían nueve meses o más para cubrir al 75 por ciento de los estadounidenses con una vacuna de dos dosis. Pero una versión de una dosis, de Johnson & Johnson, podría aprobarse en los Estados Unidos en unas semanas, lo que podría comenzar a romper el estancamiento.



"Para julio tendremos suficientes vacunas disponibles para poder vacunar a prácticamente todo el mundo. Serán 600 millones de dosis para 300 millones de personas", ha añadido Fauci en el programa Fox News Sunday.



"No creo que hayamos vacunado a suficientes personas todavía para obtener la inmunidad colectiva", añadió ante la NBC. "Lo que no quiero ver, y ninguno de mis colegas, es ver esa pendiente descendiente y decir: 'Vaya, ahora estamos fuera de peligro. Estamos en buena forma".