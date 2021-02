Coronavirus.- Brasil presenta varios problemas en su plan de vacunación contra el coronavirus

08/02/2021 Un grupo de enfermeras posan con la vacuna contra la COVID-19. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL INTERNACIONAL ELLAN LUSTOSA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este sábado la compra de nuevos tipos de vacunas contra la COVID-19 a pesar de no haber sido autorizadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil.



Se tratan de dos tipos de vacunas, la rusa Sputnik y la india Covaxin. Hasta ahora, esta agencia ha autorizado el uso de emergencia en Brasil de la china CoronaVac, desarrollada por el Instituto Butantan, y la de Pfizer, desarrollada por la Universidad de Oxford.



Según ha informado el diario 'G1 Globo', a pesar de que se ha autorizado la compra de nuevas vacunas, hasta que la agencia sanitaria del país no autorice su uso, no se podrán administrar en la población.



Asimismo, otro inconveniente en el plan de vacunación que se ha producido este sábado es la detención de la inoculación del fármaco contra el coronavirus en varias ciudades como Fortaleza, Cuiabá, Campo grande, Salvador, Río de Janeiro y Curitiba.



Según el diario 'G1 Globo', el Ayuntamiento de la localidad de Fortaleza ha advertido que si no entrega un nuevo lote, también se detendrá la próxima semana la vacunación en el personal sanitario.



Ante esta situación, el Ministerio de Salud autorizó este viernes que gobiernos y ayuntamientos utilizasen como primera dosis, las reservas para la aplicación de la segunda dosis.



El ministerio de Salud de Brasil ha registrado este sábado 57.472 nuevos casos de coronavirus, con lo que el total es 10.139.148, y 1.212 nuevos fallecidos que suman 245.977 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia.