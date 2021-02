China suma 7 nuevos casos de coronavirus, todos llegados del exterior

China registró el sábado 7 nuevos casos de coronavirus, todos procedentes del exterior, sin ningún contagio por transmisión local, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Los casos importados se detectaron en Shanghái (3, este), Sichuan (2, oeste) Liaoning (1, noreste) y Cantón (1, sur). EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Pekín, 21 feb (EFE).- China registró el sábado 7 nuevos casos de coronavirus, todos procedentes del exterior, sin ningún contagio por transmisión local, informó hoy la Comisión Nacional de Salud.

Los casos importados se detectaron en Shanghái (3, este), Sichuan (2, oeste) Liaoning (1, noreste) y Cantón (1, sur).

El sábado 38 casos fueron dados de alta, 705 contactos cercanos a los contagiados dejaron de estar en observación médica y se redujeron tres casos graves respecto al día anterior.

Los casos activos procedentes del extranjero se situaron en 193, ninguno de ellos grave, del total de 4.928 contagios importados registrados desde el comienzo de la epidemia, que no causaron ningún fallecimiento.

El total de casos activos se sitúa en 423, incluidos dos graves, de los 89.831 detectados desde diciembre de 2021, que ocasionaron 4.636 muertes.

Desde entonces se ha rastreado a un total de 976.157 contactos cercanos a los infectados, de los que 7.929 permanecen aún bajo observación médica.

Respecto a los asintomáticos, que China no considera casos confirmados mientras no muestren síntomas, el viernes se detectaron 6 nuevos infectados, todos llegados del extranjero, mientras que un asintomático pasó a engrosar la lista de confirmados.

Siguen en observación 316 casos de este tipo, 274 de ellos procedentes del exterior.

En la ciudad semiautónoma de Hong Kong, hay 289 casos activos entre los 10.848 detectados desde el inicio de la epidemia, que produjeron 197 fallecimientos.

Desde finales del pasado diciembre, el noreste de China sufrió varios rebrotes del SARS-CoV-2, los peores desde marzo de 2020, concretamente en las provincias de Hebei, Heilongjiang, Jilin y también en algunos distritos de Pekín.

Las autoridades aplicaron confinamientos selectivos, realizaron test masivos en las zonas más afectadas y pusieron en cuarentena a los contactos cercanos a los contagiados.

Esas medidas parecen haber permitido contener los rebrotes, que corrían el riesgo de agravarse con los numerosos desplazamientos previstos por las festividades del Año Nuevo lunar, iniciado el pasado 12 de febrero.

En los últimos 13 días, China solo ha registrado un caso de contagio local en el país el pasado domingo, en la provincia nororiental de Hebei.