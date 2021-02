Chile supera las 20.000 muertes por covid-19 y roza los 800.000 casos totales

El número total de infectados es de 799.460 y la tasa de positividad en las pruebas PCR -el número de contagios detectados por cada 100 test realizados- de las últimas 24 horas fue del 7,2 %, tras realizarse 50.028 exámenes PCR en la última jornada. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile 21 feb (EFE).- Chile sumó este domingo 68 nuevos decesos por covid-19, lo que eleva la cifra total de muertes a 20.042, al tiempo que contabilizó 3.618 nuevos casos en 24 horas que acercan el número total de contagios a 800.000 desde que se registró el primer caso el pasado marzo.

El número total de infectados es de 799.460 y la tasa de positividad en las pruebas PCR -el número de contagios detectados por cada 100 test realizados- de las últimas 24 horas fue del 7,2 %, tras realizarse 50.028 exámenes PCR en la última jornada.

El país vive desde hace dos meses una segunda ola de la pandemia que coincide con la temporada estival, lo que ha hecho frecuentes las aglomeraciones en playas y ciudades turísticas, y ha llevado a las autoridades a descartar por ahora el levantamiento del toque de queda, que rige de 22.00 a 05.00 horas.

Pese a ello, en el último mes, la población que se encuentra en cuarentena total ha disminuido de más de un 20 % a menos de un 10 % y la mayor parte de la capital avanza hacia la normalidad con la apertura de bares, restaurantes y cines.

En marzo, se pretende llevar a cabo también el retorno presencial a las clases en todo el país, algo que no se había formalizado desde que comenzó la pandemia.

Hasta este domingo, 2,8 de los 18 millones de habitantes de Chile ya recibieron al menos una dosis de Pfizer o Sinovac, lo que supone más de un 18 % de la población total y pone al país a la cabeza en la estrategia de inmunización en la región, por delante de Brasil, Argentina y México.

Según el registro Our World in Data, de la Universidad de Oxford, esta cifra lo convierte en el quinto país del mundo con más porcentaje de ciudadanos vacunados, por detrás de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Reino Unido.

La habilidad en la negociación de las vacunas, que ha servido para garantizar 35 millones de dosis de diversos laboratorios y de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la amplia red de la atención primaria en el país, son dos de los factores clave que, según los expertos, han agilizado la inmunización.

El objetivo del Gobierno es inocular a los mayores de 65 años esta semana y a toda la población de riesgo -casi 5 millones de personas- antes de que finalice el primer trimestre. Se estima que hasta el 80 % de la población total podría obtener la dosis durante los seis primeros meses de 2021.

Chile, que se encuentra en estado de excepción hasta marzo, abrió sus fronteras en noviembre y exige PCR negativo y cuarentena de 10 días a todas las personas que lleguen.