Bolivia reporta 1.095 contagios y Gobierno dice que paro médico es un fracaso

La Paz, 20 feb (EFE).- Bolivia registró este sábado 1.095 nuevos casos de la covid-19 y 27 muertes en el segundo día de paro del sector médico, que el Gobierno calificó como un "fracaso" al asegurar que varios hospitales están atendiendo con normalidad.

El reporte del Ministerio de Salud da cuenta que las regiones con más casos nuevos son Santa Cruz, con 367; La Paz, con 290, y la andina Oruro, con 142, mientras que en las otras seis regiones los contagios oscilan entre 5 y 83.

Bolivia acumula 11.417 fallecidos y 241.771 casos positivos desde marzo del año pasado, cuando se detectó la enfermedad en el país.

Los bolivianos viven el segundo día del paro convocado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa), que reúne a los colegios médicos y sindicatos en rechazo a la Ley de Emergencia, que consideran inconstitucional y que debería ser anulada.

La norma, firmada esta semana por Arce, establece varias disposiciones como el control a los precios de los servicios en los centros privados, los tratamientos y medicamentos.

También la contratación directa de médicos extranjeros y la prohibición de cualquier movilización como paros por parte del personal sanitario, con los que el sector médico no está de acuerdo.

El paro, que comenzó el viernes, se extenderá hasta el 28 de febrero y los centros de salud solo atienden casos de emergencia y a enfermos con la covid-19. Además, se unieron a esta medida de presión una treintena de clínicas privadas.

EL GOBIERNO CALIFICA EL PARO COMO UN FRACASO

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, expresó en una conferencia de prensa en La Paz que el paro médico fue "un fracaso" ya que de los 4.300 centros de salud en el país, el 69 % trabajó con normalidad.

El ministro felicitó a los médicos que no pararon en sus labores y destacó el compromiso con "su pueblo y su profesión".

De la misma manera, la viceministra de Seguros en Salud, Alejandra Hidalgo, visitó varios hospitales de La Paz y El Alto en los que verificó que la atención es normal a los pacientes y que no se acata la medida de presión.

Además, sostuvo que el Gobierno está predispuesto a dialogar con el sector médico para que sean parte de la reglamentación de la norma.

En tanto el presidente del país, Luis Arce, exhortó en un discurso en la región de Chuquisaca a los "buenos médicos" que no han parado que hagan su trabajo.

También recalcó que pronto comenzará la vacunación masiva, por lo que se necesita a los médicos y estudiantes de medicina para realizar la misma.

El proceso de inmunización al personal sanitario comenzó a principios de este mes con las primeras 20.000 vacunas rusas Sputnik V que llegaron al país.

Este mes se prevé que lleguen 500.000 vacunas del laboratorio chino Sinopharm, 100.000 donadas y el resto compradas por el país, al igual que las adquiridas a través del Mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que son 92.430 dosis de Pfizer y 900.000 dosis de AstraZeneca.

El país también adquirió más de cinco millones de vacunas Sputnik que llegarán por fases desde marzo y una similar cantidad de Oxford y AstraZeneca que se recibirán desde abril.