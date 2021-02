Bielorrusia.- La líder de la oposición bielorrusa reconoce que han "perdido las calles"

GINEBRA, 21 (DPA/EP)



La excandidata presidencial y líder de la oposición bielorrusa, Sveltlana Tijanovskaya, ha reconocido el agotamiento del movimiento de protesta en las calles tras seis meses de movilizaciones contra el presunto fraude en las elecciones presidenciales de agosto.



"Tengo que reconocer que hemos perdido las calles", ha afirmado Tijanovskaya en una entrevista con el periódico suizo 'Le Temps' realizada desde su exilio en Lituania. "No tenemos los medios para contrarrestar la violencia del régimen contra los manifestantes", ha añadido.



Tijanovskaya ha destacado que el presidente, Alexander Lukashenko, tiene las armas y tiene el poder. "Sí. Parece que por el momento hemos perdido", ha reconocido, aunque ha apuntado a los procesos en marcha para construir un resurgir para primavera.



"Nuestra estrategia es organizarnos mejor, hacer una presión constante sobre el régimen hasta que la gente esté preparada para tomar las calles de nuevo, quizás en primavera", ha añadido.



Tijanovskaya ha explicado que piensa todos los días en volver a Bielorrusia, aunque reconoce que le invade a menudo la "desesperación" al pensar en el futuro. "Pero entonces te das cuenta de que no puedes caer en ello. Cuando eres un símbolo, un líder nacional, no te puedes rendir", ha remachado.



La oposición política no reconoce los resultados de los comicios de agosto, en los que la Comisión Electoral concedió una holgada victoria al presidente, Alexander Lukashenko, que arrancó su sexto mandato sin realizar concesión alguna a la disidencia interna o a las críticas internacionales.



La oposición organizó protestas multitudinarias en las calles, pero las manifestaciones han ido decayendo tras meses de detenciones masivas y represión y por la llegada del crudo invierno.