Arantxa de Benito se salta la normativa de la Covid

MADRID, 21 (CHANCE)



Mucho se ha hablado estas últimas semanas de Zayra Gutiérrez por su comportamiento ante la pandemia que estamos viviendo... pero parece ser que en su casa no es la única que no obedece a la normativa de la Covid. Arantxa de Benito ha salido este sábado a tomar algo con unas amigas y según corrían los minutos en su reloj, se le iba olvidando que seguimos en una pandemia terrible que se ha llevado muchas vidas por delante.



La madre de Zayra Gutiérrez llegaba al restaurante de la capital madrileña con la mascarilla puesta y saludaba a unos amigos que se encontraba nada más entrar en la terraza. Minutos más tardes y en cuanto se sienta en la mesa que compartía con varias amigas, Arantxa se quita la mascarilla y se olvida de todo. Que si una risa por aquí, otra por allí...



Lo peor vino después, cuando después de haber estado disfrutando toda la tarde con amigas se levantan todas y en plena calle se despiden con unos abrazos duraderos sin respetar la normativa impuesta tras la Covid. La medida de seguridad es algo que no existe para Arantxa de Benito, pero tampoco para sus amigas.



Unas imágenes que nos han llamado mucho la atención porque aunque hayan bajado las cifras de los contagios, no dejamos de estar en una pandemia muy peligrosa que a la mínima de cambio puede torcerse de nuevo... Y es que mucho le estamos exigiendo a Zayra Gutiérrez, cuando vemos que personas de su misma casa tampoco hacen caso a la normativa que hay.