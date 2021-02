Alemania.- Alemania investiga a siete exmilitares nazis por complicidad en asesinatos

21/02/2021 Soldados del Ejército nazi durante un desfile en bicicleta. LUDWIGSBURGO (ALEMANIA), 21 (DPA/EP) La Oficina Central para el Esclarecimiento de Crímenes Nazis, con sede en la ciudad de Ludwigsburgo, ha abierto una investigación a siete antiguos miembros de las Fuerzas Armadas nazis, la Wehrmacht, por su posible complicidad en asesinatos, ha publicado este domingo el periódico 'Welt am Sonntag'. POLITICA EUROPA ALEMANIA JT VINTAGE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La oficina quiere esclarecer si los exmilitares estuvieron involucrados en crímenes contra prisioneros de guerra soviéticos. Según el informe, los soldados habrían custodiado campos de prisioneros de guerra donde se perpetraron asesinatos masivos de miembros del Ejército Rojo.



"En nuestro archivo central hay información sobre los guardias que estuvieron apostados en unos 250 campos de prisioneros", ha apuntado el director de la oficina, Thomas Will. "De ese grupo hemos podido identificar a unas 2.000 personas de aquella época que podrían estar vivas en la actualidad", ha indicado Will.



Durante décadas la Justicia alemana solo ha procesado a quienes habían tenido cargos directivos en los campos de concentración, habían cometido asesinatos o que habían llamado la atención por alguna crueldad particular.



Hoy en día se persigue legalmente a cualquier persona que se desempeñó en un campo de concentración en el que se llevaran a cabo asesinatos masivos o sistemáticos.



La*Oficina Central de las Autoridades Judiciales para el Esclarecimiento de los Crímenes del Nacionalsocialismo comenzó a funcionar en 1958. Según su propia información, examina material de todo el mundo, principalmente de archivos, para descubrir los crímenes nazis y dar a conocer los nombres de los responsables vivos.