21/02/2021 Alejandro Sancho, agradecido con su madre. MADRID, 21 (CHANCE) Este sábado se sentó María Jiménez en el 'Deluxe' y lo cierto es que nos encantó verla, oírla y reírnos con ella, ya que es una artista de las que no quedan. Siempre tan humana, la cantante comentó las últimas novedades de su vida y, por qué no, también hablo sobre la actualidad que azota la vida de Isabel Pantoja y Kiko Rivera.



La Jiménez comentó que ayer mismo había vendido una finca que tenía en Cáceres y con el dinero recibido le va a comprar una casa a su hijo, el pilar fundamental de su vida y probablemente, el amor de su vida. Hoy, hemos tenido ocasión de hablar con Alejandro y lo cierto es que vemos a un hijo que adora a su madre por encima de todo y que está de lo más agradecido a ella por este acto de generosidad.



Cuando le hemos preguntado por esta gran noticia, Alejandro nos ha explicado que: "Hoy en día que te den una hipoteca es muy complicado para un tío de mi edad" y ha añadido: "Solo no lo consigues, es muy complicado". María Jiménez, que se deshace en halagos cada vez que habla de su hijo, sabe que es recíproco ese sentimiento ya que él mismo nos ha confesado: "Yo también la quiero mucho, es genial".