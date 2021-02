95-90. Canadá se clasifica al AmeriCup

Fotografía cedida por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) donde aparece el jugador del equipo de Canadá, Anthony Bennett (d c), mientras intenta bloquear al jugador de las Islas Vírgenes, Trivante Bloodman (i c), durante el partido clasificatorio para la tercera ventana de los grupos C y D del FIBA Americup 2021 disputado este miércoles en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. Canadá venció a las Islas Vírgenes por 95 a 93. EFE/FIBA /

San Juan, 20 feb (EFE).- Canadá, aupado por 27 puntos de su escolta Kaza Kajami-Keane, se clasificó este sábado en San Juan al AmeriCup 2022 al derrotar por 95-90 a Islas Vírgenes estadounidenses en el cierre de la tercera ventana clasificatoria.

Con la victoria, Canadá dejó su balance en el grupo C con tres victorias y una derrota, 7 puntos en total.

Islas Vírgenes, que contó con 44 puntos de parte del armador Walter Hodge, cerró con saldo en rojo de 1-5.

Canadá había derrotado por 95-93 a Islas Vírgenes el pasado miércoles en la apertura de la tercera ventana clasificatoria.

El periodo inicial arrancó bastante parejo entre ambos conjuntos.

Canadá, reconociendo que Hodge era el cabecilla ofensivo de Islas Vírgenes, le ubicó dos defensores para impedirle anotar.

La ofensiva canadiense, por su parte, fue liderada por Philip Scrubb, quien con un triple abrió el marcador a favor de su escuadra, 12-8.

No obstante, la figura de Hodge regresó al tabloncillo, atizando un triple y acercar a la plantilla caribeña 12-11.

Hodge, a su vez, logró un canasto con falta, completando entonces la jugada de tres puntos y empatar el partido 14-14.

Tras este empate, ambas selecciones se fueron en un intercambio de dominios y empates, hasta que un puente aéreo al pívot canadiense Anthony Bennett cerró el periodo inicial a favor de su equipo, 20-18.

Para el segundo periodo, por una combinación del buen juego en equipo de Canadá y la errática ofensiva de Islas Vírgenes, provocó que la selección norteamericana dominara el mismo con mayor facilidad.

Scrubb volvió a ser una de las figuras principales ofensivas de Canadá junto con Bennett en este segundo episodio.

Un triple de Scrubb amplió el marcador a siete (29-22), provocando que el técnico de Islas Vírgenes, Donald Bough, pidiera tiempo restando 4:04 de dicho parcial.

Bennett, a su vez, dominando la pintura, atrapó un rebote ofensivo que convirtió en canasto para cerrar la primera parte del encuentro y poner el marcador a su favor, 43-35.

El tercer periodo, por su parte, fue el de mayor ofensiva entre ambas escuadras.

Durante los primeros minutos seis triples seguidos fueron anotados por ambos conjuntos, incluyendo uno de parte de Aaron Best, que le dio la mayor ventaja de Canadá del juego, 58-40.

Islas Vírgenes, capitaneado por Hodge, no obstante, hacía todo lo posible para rebajar la ventaja anotando varios triples y posteriormente un canasto de campo, que acotaron el marcador a solo cinco (67-62).

Pero, dos tiros libres de Romani Hansen, de Islas Vírgenes, disminuyeron la ventaja nuevamente a solo tres tantos (67-64), aunque Best atizó un tiro libre, ampliando el marcador a favor de Canadá 68-64 en camino al último periodo.

En el último periodo, tal y como hicieron en el partido del miércoles pasado, Islas Vírgenes hizo todo lo posible por acercarse a Canadá para al menos empatar o tomar la delantera.

Así, y comandados por Hodge fue que la escuadra caribeña logró, por lo menos, igualar el marcador.

Esto ocurrió cuando después de que Hodge completó una jugada de tres puntos y acercó el juego 72-70, robó un balón, que le entregó a Iván Aska para una bandeja e igualar el encuentro 72-72.

No obstante, de la banca canadiense llegó la figura del escolta Johnny Berhanemeskel, quien no jugó en el partido del miércoles pasado, encestando tres triples, incluyendo el decisivo para poner el encuentro a favor de la escuadra norteamericana 94-86, una ventaja cómoda para el resto del partido.

Ficha Técnica:

90.I.Vírgenes (18+17+29+26): Smith (2), Hodge (44), Edwin (5), Aska (17), Bloodman (3), Perry-Murray (2), Hansen (10), Richards (3), Castillo (4), Técnico: Donald Bough.

95.Canadá (20+23+25+27): Best (10), Klassen (8), Bennetth (19), Kajami-Keane (27), Scrubb T. (10), Cadougan (2), Berhanemeskel (9), Morgan (3), McIntosh (-), Scrubb P. (7), Haley (-). Técnico: Gordie Herbert.

Árbitros: Jorge Vázquez (PUR), Roberto Hernánez (CRC), Grant Todey (EUA).

Incidencias: Primer partido del tercer día de la tercera ventana clasificatoria al AmeriCup 2022 de los grupos C y D de FIBA Américas celebrado en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, en formato "burbuja" ante la pandemia de la covid-19.