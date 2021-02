102-100. Rozier dirige la victoria de los Hornets

En la imagen el escolta Terry Rozier de Charlotte Hornets. EFE/ George Frey/Archivo

Charlotte (EE.UU.), 20 feb (EFE).- Terry Rozier tuvo 36 puntos para los Hornets de Charlotte, que vencieron 102-100 a los Warriors de Golden State.

Rozier anotó un tiro incluso estando fuera de balance desde la esquina izquierda, y selló la victoria de los Hornets.

Además consiguió 20 puntos en la última parte camino a su cuarto juego consecutivo de al menos 30 puntos.

Los Hornets superaron sus 25 pérdidas de balón, el máximo de la temporada, y se acreditaron la victoria.

P.J. Washington consiguió 15 tantos y Gordon Hayward agregó 13 para el equipo de Charlotte.

Por los Warriors, Kelly Oubre Jr., encestó 25 como mejor anotador de su equipo.

Andrew Wiggins consiguió 19 tantos y el reserva Eric Paschall aportó 16 para el equipo de Golden State.

Stephen Curry realizó calentamientos, pero fue sacado de la lista de jugadores que entrarían al campo de juego después de que se enfermó durante los ejercicios.

El equipo dijo que la enfermedad no está relacionada con COVID-19 y que Curry "simplemente no se sentía bien".

Curry no figuraba en el informe de lesiones del equipo e incluso fue presentado antes del partido, aunque había regresado al vestuario en ese momento.

Incluso Dell Curry, el padre de Stephen, pareció sorprendido.