0-1. Vuelve De Bruyne y continúa la racha del City

EFE/EPA/Julian Finney

Londres, 21 feb (EFE).- Volvió Kevin De Bruyne con el Manchester City y continuó la espectacular racha del Manchester City que venció este domingo por 0-1 al Arsenal y eleva a 18 los partidos seguidos ganados.

Dos minutos le duró la resistencia a los de Mikel Arteta. Lo que tardó Riyad Mahrez en encarar por la derecha y sacar un centro medido e imposible para los defensas y para Bernd Leno. Ahí apareció dentro del área, levitando, en unas circunstancias que no son las suyas pero en las que dentro del ecosistema del City también le sirven para perforar porterías. Raheem Sterling se elevó ante la mirada de Rob Holding y de cabeza hizo el 0-1.

Por si era poca la confianza del equipo de Guardiola después de 17 victorias consecutivas, la ventaja en el segundo minuto de partido les permitía jugar con mucha más tranquilidad. Ni siquiera necesitaban un 'nueve' arriba. Había vuelto De Bruyne al equipo después de varios partidos fuera por una lesión muscular y el belga es como si nunca se hubiera ido.

La profundidad que pudieran perder por no tener referencia arriba la recuperaban en posesión. Era un monólogo del City, acostumbrado a esta clase de encuentros en los que el rival prescinde totalmente de la pelota y no hay ningún equipo en el mundo que esté más cómodo con ventaja en el marcador y el cuero en sus pies.

Encima están con la frescura de poder presionar arriba la salida de balón de un Arsenal que con Elneny y Xhaka era incapaz de crear. Tampoco Martin Odegaard, disfrazado con la figura del '10', podía hacer mucho por desatascar al equipo.

El noruego venía de firmar una exhibición en Europa League contra el Benfica, pero este City son palabras mayores. El conjunto de Guardiola está alcanzando una perfección absoluta en el tramo más importante de la temporada.

No le hizo falta rematar al Arsenal, aunque lo intentó. La victoria fue por la mínima, pero por momentos olió a goleada. Resisiteron los 'Gunners' recibir más goles, pero aunque solo cayeran por 0-1 quedó muy clara su inferioridad ante el líder.

Con diez puntos de ventaja respecto al segundo clasificado, el Leicester City, y trece jornadas por delante, este Manchester City está predestinado a recoger la corona del Liverpool y dos años después volver a ser campeón.

Al Arsenal de Arteta aún le queda por delante un largo proceso de maduración para aspirar a lo que tiene el City. Control, superioridad y confianza.

Los 'Gunners' acaban la jornada décimos, con 34 puntos, a nueve de las posiciones europeas.

- Ficha técnica:

0 - Arsenal: Leno; Tierney, Mari, Holding (Luiz, m.82), Bellerín; Elneny (Ceballos, m.86), Xhaka, Odegaard (Lacazette, m.73); Saka, Pepé (Smith Rowe, m.73) y Aubameyang.

1 - Manchester City: Ederson; Zinchenko, Stones, Dias, Cancelo; Gündogan, Fernandinho, Silva; Sterling, De Bruyne (Jesús, m.63) y Mahrez.

Goles: 0-1. Sterling, m.2.

Árbitro: Jonathan Moss amonestóa Xhaka (m.52) y Bellerín (m.87) por parte de los locales y a Silva (m.51) y Cancelo (m.64) por parte de los visitantes

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la Premier League disputado en el Emirates Stadium de Londres a puerta cerrada.