VÍDEO: Argentina.- Dimite el ministro de Salud de Argentina tras un escándalo de nepotismo en el acceso a las vacunas

El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, ha dimitido este viernes después de que el presidente del país, Alberto Fernández, pidiese su renuncia al destaparse un escándalo de nepotismo en el acceso a las vacunas contra el coronavirus.



González ha confirmado su dimisión horas después de que medios argentinos, citando fuentes de la Presidencia, señalasen que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le había hecho saber a González García que Fernández le quería fuera del cargo.



González ha informado de su renuncia a través de una carta pública en su cuenta de Twitter en la que asume "la responsabilidad por la equivocación" y ha asegurado que las personas vacunadas "pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente".



Además, ha señalado que el acceso a las vacunas de forma irregular se trató de una "confusión involuntaria" de su "secretaría privada" y ha apuntado a un "malentendido".



La nueva ministra de Salud del país sudamericano será Carla Vizzotti, cuyo anterior cargo era el de secretaria de Acceso a la Salud, según ha informado la agencia Télam.



EL ESCÁNDALO DE LAS VACUNAS



El escándalo ha salido a la luz después de que el periodista argentino Horacio Verbitsky asegurara durante una conversación con la emisora de radio El Destape que había accedido a la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria gracias a la gestión de su "viejo amigo" González García.



"Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas", contó Verbitsky, quien recibió la primera dosis de la Sputnik V el jueves.



Verbitsky fue más allá y añadió que cuando estaba yendo hacia el hospital recibió un mensaje directo de González García. "Me dijo que iba a ir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna".



Entre los que también han recibido la vacuna saltándose los requisitos estarían el líder sindical y presidente del Club Atlético Independiente, Hugo Moyano, su esposa y su hijo adolescente, según revela el diario 'La Nación'.



