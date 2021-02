Venezuela.- La oposición se pone en marcha para las elecciones regionales en Venezuela pese al rechazo de Guaidó

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Los dirigentes a nivel local y regional de la oposición venezolana han comenzado ya a posicionarse con vistas a las próximas elecciones regionales y locales a pesar del rechazo formal del líder opositor, Juan Guaidó, a participar en cualquier proceso electoral.



El exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, ha arrancado el año con numerosos recorridos de calle por comunidades del estado Miranda, en los que no disimula sus aspiraciones, según recoge el portal Efecto Cocuyo.



Al igual que el exgobernador Henrique Capriles, es partidario de negociar para lograr condiciones democráticas que permita a la oposición mayoritaria participar. "Esta lucha que estamos dando en la calle es también para exigir condiciones electorales justas. Para que los venezolanos puedan votar y elegir en elecciones libres", ha argumentado durante un reciente recorrido por Guarenas.



Precisamente el pasado 7 de febrero, el propio presidente Nicolás Maduro animaba a Capriles a participar. "¡Lánzate Capriles! Capriles le come el maíz por la orillita a Carlos Ocariz, que anda en campaña. Después que llamó a no votar ahora hace campaña. Eso se llama oportunismo político. Si es demócrata de verdad participa siempre", dijo.



"El derecho a aspirar no se le puede discutir a nadie", ha declarado el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, durante un acto político en el estado Carabobo. Con la frase parece dar luz verde a quienes deseen optar por preservar espacios, es el caso del actual gobernador de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, o conquistar nuevos.



Al igual que Capriles, Ramos Allup también se inclina por negociar condiciones, entre ellas la devolución de la tarjeta electoral y la habilitación de dirigentes para que se puedan postular como candidatos. "Si nos conviene participar, participaremos y si no nos conviene, no participaremos", dijo.



Los actuales gobernadores de Nueva Esparta y Táchira, Alfredo Díaz y Laidy Gómez, respectivamente, también parecen firmes candidatos a la reelección, con o sin el apoyo de la dirigencia nacional de AD, pues el respaldo de los factores políticos y del electorado no les falta en sus regiones.



Las relaciones de ambos mandatarios con el partido no son claras desde que en 2017 se juramentaran ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como condición para no ser destituidos, en contra de la línea del partido.



Resta por concretarse si solo habrá elecciones regionales, que deben celebrarse este año, o si coincidirán con las elecciones de alcaldes, tal como lo propone el diputado Timoteo Zambrano, del partido Cambiemos, desde el Parlamento elegido el 6 de diciembre.



Guaidó exige así nuevos comicios parlamentarios y presidenciales libres y solo depsués de la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sea imparcial y haya observadores internacionales. Además rechaza cualquier negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro porque considera que solo sirve como táctica dilatoria del 'chavismo'.