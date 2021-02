Tenis.-Tenis/Australia.- Osaka: "Nunca daré por sentado jugar un 'Grand Slam', es un privilegio"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La tenista japonesa Naomi Osaka, que este sábado se ha proclamado campeona del Abierto de Australia tras vencer en la final a la estadounidense Jennifer Brady (6-4, 6-3), ha asegurado que después de la pandemia de coronavirus "nunca" dará "por sentado" que es normal jugar un 'Grand Slam', y considera "un privilegio" haber podido ganarlo.



"No jugué mi último 'Grand Slam' con aficionados, así que su energía significa mucho", declaró en la pista tras su victoria en la Rod Laver Arena de Melbourne Park.



"Gracias por abrir vuestros corazones y vuestros brazos hacia nosotras. Jugar un 'Grand Slam' en este momento es un súper privilegio y es algo que no daré por sentado, así que gracias por esta oportunidad", declaró en la pista tras su victoria.



Por su parte, Brady alabó a su verdugo en la final. "Me gustaría felicitar a Naomi por otro título de 'Grand Slam'. Ella es una gran inspiración para todos nosotros y lo que está haciendo por el tenis es increíble, está haciendo que se difunda, y espero que las chicas jóvenes en casa se inspiren en lo que está haciendo", subrayó.