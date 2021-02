Presentan en Argentina denuncias para que se investigue la "vacunación VIP"

En Argentina, la campaña de vacunación contra la covid-19 se inició a finales de diciembre con el personal sanitario y esta semana comenzó la etapa de vacunación de los adultos mayores, a partir de los 70 años en la mayoría de los distritos del país y de 80 en el caso de la ciudad capital. EFE/ Enrique García Medina/Archivo

Buenos Aires, 20 feb (EFE).- Varias denuncias judiciales fueron presentadas en las últimas horas en Argentina para reclamar que se investigue el acceso privilegiado de ciertas personas a la vacunación contra el covid-19 en dependencias del Ministerio de Salud.

Una de las denuncias fue radicada por el abogado Jorge Monastersky, según confirmó hoy a Efe el propio letrado, que solicitó a la Justicia que se investigue a Ginés González García, ministro de Salud de Argentina hasta este viernes, por presunto abuso de autoridad.

El escándalo de la "vacunación VIP" estalló este viernes luego de que el periodista y titular del organismo Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, de 79 años, dio a conocer en el programa de radio en el que intervenía de manera regular que se había vacunado dentro de la sede del Ministerio de Salud tras hablar con su "amigo" González García.

En Argentina, la campaña de vacunación contra la covid-19 se inició a finales de diciembre con el personal sanitario y esta semana comenzó la etapa de vacunación de los adultos mayores, a partir de los 70 años en la mayoría de los distritos del país y de 80 en el caso de la ciudad capital.

Para acceder a la vacunación, que es voluntaria y gratuita, los interesados deben tramitar un turno por internet, que es concedido en la medida que haya disponibilidad de vacunas.

Tras las declaraciones de Verbitsky, la prensa local dio a conocer otros supuestos casos de "vacunación VIP" a políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas.

PRESUNTO ABUSO DE PODER

En su denuncia, Monastersky señala que González García "habría ordenado y autorizado a un grupo de personas a que sean vacunadas con la vacuna Sputnik en la sede de Ministerio de Salud a su cargo, alterando las prioridades que las normas específicas indican" y apuntó que "claramente" no se respetó el principio constitucional de igualdad entre los ciudadanos.

El presidente argentino, Alberto Fernández, le pidió la renuncia de González García, quien alegó que hubo un malentendido, y el jefe de Estado designó para su reemplazo a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, que prestará juramento a su nuevo cargo en la tarde de este sábado.

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina también ha presentado una denuncia penal para que se investigue el caso, según confirmó hoy a Efe el titular de esa entidad, el periodista Fernando Miguez.

La denuncia alcanza no sólo al desplazado ministro sino a varios otros miembros de la cartera sanitaria, como Vizzotti, y quienes presuntamente recibieron la vacuna de forma privilegiada.

"Es inaudito que haya alguien, en este caso la cúpula del Ministerio de Salud, que dictamine quién debe morir y quién debe vivir. Con 50.000 muertos que llevamos en el país, este es un caso de corrupción clara", aseveró Miguez a Efe.

UN FISCAL TAMBIÉN PIDE INVESTIGAR

En tanto, el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó a la Cámara Federal que se investigue a González García, Verbitsky y otro eventuales involucrados.

"Se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no sólo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse no lo pueda hacer", afirmó el procurador en su presentación, cuyo contenido ha sido difundido por medios locales.

El fiscal señaló que "resulta difícil comprender cómo, desde una posición de poder y de influencia política, se avasallan todas las normas en pos de un beneficio personal que no hace más que mostrar la bajeza y la catadura moral inexistente de los que intervienen en estos sucesos".