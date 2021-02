Pogacar, Froome y Valverde, alicientes en el estreno del World Tour

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar, ganador del Tour 2020, el británico Chris Froome en su estreno con el maillot del Israel Start Up Nation y el español Alejandro Valverde serán algunas de las atracciones del Tour de los UAE que se disputa desde este domingo hasta el día 27, la primera prueba del calendario World Tour.

Un cartel de lujo para la única carrera que se disputa en Oriente Medio, la misma que hace un año hubo de ser suspendida tras la quinta etapa por la irrupción del coronavirus. El triunfo fue para el británico Adam Yates, que defenderá el título con su nuevo maillot del Ineos.

Pogacar, que "juega" en casa del patrocinador, llega motivado y dispuesto a abrir la cuenta de victorias, encabezando un equipo que ha marcado un hito al ser el primero en todo el pelotón en recibir la vacuna del Covid-19.

No lo tendrá fácil Pogacar, de 22 años, quien tendrá oposición en el propio Yates, el italiano Vincenzo Nibali, uno de los 7 corredores de la historia con las tres grandes en su palmarés, el colombiano Rigoberto Urán, el portugués João Almeida, una de las revelaciones de 2020, y el kazajo Alexey Lutsenko, tercero el año pasado.

Las opciones de Alejandro Valverde, ganador en Emiratos en 2018, año del triunfo en el Mundial, y segundo en 2019, podrían consolidarse en las llegadas en alto de Jebel Hafeet y Jebel Jais de la tercera y quinta jornadas.

El murciano será el líder de una escuadra que completan el debutante austríaco Gregor Mühlberger, el italiano Davide Villella y los españoles Albert Torres, Íñigo Elosegui, Héctor Carretero y Antonio Pedrero.

Los focos también se van a dirigir hacia la figura de Chris Froome, cuádruple ganador del Tour, doble del Giro y de la Vuelta. El exciclista del Sky e Ineos regresó en esta prueba en 2020 después de su grave caída en el Dauphiné 2019. Primer ensayo para comprobar su recuperación y sacar conclusiones de futuro.

Si hay un equipo con grandes posibilidades, ese es el Ineos, que alineará al colombiano Iván Ramiro Sosa, reciente vencedor del Tour de Provenza, al citado Yates y al italiano Filippo Ganna, quien tendrá una crono de 13 kms para lucirse como campeón mundial de la especialidad.

La carrera emiratí pondrá en escena un buen número de velocistas para batirse en 4 etapas. El australiano Caleb Ewan participará en la carrera por tercer año consecutivo. Sus enemigos serán el irlandés Sam Bennett, maillot verde del Tour de Francia, el alemán Pascal Ackermann y el colombiano Fernando Gaviria.

Los hombres rápidos se disputarán el primer maillot de líder el domingo en Al Mirfa, y volverán al duelo en Al Marjan el miércoles, después en Dubai el viernes 26 y cerrarán en Abu Dabi el sábado 27.

Otra cosa será la lucha por la general. En la segunda etapa habrá una contrarreloj de 13 kms en Al Hudayriat, sin desniveles y junto al mar, con curvas muy abiertas que permitirán a los especialistas exprimirse al máximo.

Los dos finales en alto se reparten entre la tercera y quinta jornadas. Este año la carrera no llegará a la presa de Hatta, pero se ascienden el habitual Jebel Hafeet (10,8 km al 5,4%) y, sobre todo, Jebel Jais, ya superado en 2019 y que con sus 20,6 km al 5,4%, muy constantes, terminará de definir la general.

- Las etapas:

Día Etapa Recorrido Kms ----------------------------------------------------------------------------------------------------

21 1a Al Ruwais - Al Mirfa 177

22 2a Al Hudayriat Island - Al Hudayriat Island 13 (CRI)

23 3a Al Ain - Jebel Hafeet 166

24 4a Al Marjan Island - Al Marjan Island 204

25 5a Fujairah - Jebel Jais 170

26 6a Palm Jumeirah 168

27 7a Yas Marina - Abu Dabi Breakwater 147.- Últimos vencedores:

2020. Adam Yates (GBR)

2019. Primoz Roglic (ESL)

2018. Alejandro Valverde (ESP)

2017. Rui Costa (POR)

2016. Tanel Kangert (EST)

2015. Esteban Chaves (COL).