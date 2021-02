Ocasio-Cortez entrega 3,2 millones de dólares a damnificados en Texas

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez habla con la prensa durante una jornada de solidaridad con los damnificados de una tormenta invernal en Texas, hoy, en Houston (EE.UU.). EFE/ Alicia Pérez

Houston (EE.UU.), 20 feb (EFE).- La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez hizo este sábado un llamado a la solidaridad nacional desde Houston (Texas) donde llegó para entregar 3,2 millones de dólares recaudados por su equipo legislativo para los damnificados de la tormenta invernal.

“Un desastre como este debería ser tomado como un asunto de emergencia nacional, considerando que no a todos les impacta de forma igualitaria”, dijo Ocasio Cortez en una conferencia de prensa desde la sede del Banco de Alimentos de Houston.

Ocasio-Cortez llegó como invitada de la senadora Sylvia García, también demócrata, para participar en varios eventos de repartición de víveres a los damnificados de la tormenta invernal que dejó a varios millones sin electricidad y agua potable.

“La tragedia que embarga a los habitantes de Texas no es pasajera, no es de unos cuantos días. En muchos casos significa un retraso económico, social y mental que perdurará varios años”, apuntó.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró hoy un "desastre mayor" en Texas, uno de los estados más golpeados por el temporal que ha causado al menos 59 muertos, y dispuso destinar asistencia federal para apoyar los esfuerzos estatales y locales para recuperar las zonas afectadas.

AOC, como también es conocida la congresista de origen latino, indicó que los 3,2 millones recaudados hasta la noche del viernes serán repartidos entre varias organizaciones sin fines de lucro en todo el estado.

MENSAJE A LOS INDOCUMENTADOS

Exhortó además a los inmigrantes que temen solicitar asistencia social a que se acerquen a los bancos de alimentos de sus respectivas comunidades sin temor a que les pidan una identificación.

“Documentado o indocumentado, puedes tener asistencia y ayuda aquí”, remarcó Ocasio-Cortez en español.

Por su parte, la senadora García resaltó la importancia actual que tiene Ocasio-Cortez para el futuro del Partido Demócrata y destacó su esfuerzo para recaudar fondos para los damnificados.

“En las primeras cuatro horas ya había superado el millón de dólares y 24 horas más tarde ya alcanzaba los dos millones”, apuntó García.

La senadora indicó asimismo que ya existe un plan de acción por parte de la bancada demócrata para que el Congreso apruebe un paquete de emergencia que servirá “a la completa recuperación” del estado.

También dijo que apoyará a la bancada demócrata estatal para que se lleve a cabo una investigación de lo ocurrido con el sistema de electricidad y analizar las opciones para que los apagones masivos y continuos “no vuelvan a ocurrir”.

ACUSAN DE NEGLIGENCIA A LOS REPUBLICANOS DE TEXAS

Sheila Jackson Lee, también congresista demócrata por Texas, tachó de negligente a la clase política republicana del estado por no haber evitado el colapso del sistema de redes de suministro eléctrico.

“Los que más están sufriendo esta catástrofe son los de bajos recursos, los que menos tienen. Es innecesario que ellos estén sufriendo”, dijo Jackson Lee, cuyos vecindarios dentro de su distrito electoral, al igual que el de García, no tuvieron electricidad por varios días.

Además de recaudar fondos, Ocasio-Cortez criticó y pidió la renuncia del senador republicano Ted Cruz por haber viajado con su familia de vacaciones a México en un momento importante.

“Si el senador Cruz hubiese renunciado al cargo el pasado mes de enero después de haber fomentado una insurrección violenta en donde hubo víctimas mortales, sus vacaciones hubieran sido en paz”, recalcó Ocasio-Cortez en la red social Twitter este miércoles.

Cruz se trasladó a Cancún mientras millones de familias en el estado permanecían sin fluido eléctrico, decenas de miles sin agua debido a la tormenta invernal y varios millones habían recibido instrucciones de organismos locales para hervirla para su consumo, ya que las plantas para su procesamiento no han funcionado en los últimos días debido a la falta de electricidad.

La polémica obligó al senador republicano a adelantar su regreso a Houston un día después de su viaje a México.

Los recortes de suministro de agua y electricidad en domicilios, hospitales y negocios en Texas han provocado que millones de personas hayan tenido que evacuar y desplazarse a casas de vecinos, amigos o familiares.

La tormenta ha imposibilitado a los medios de transporte de carga a trasladar los víveres en los supermercados del área que han experimentado escasez de alimentos de primera necesidad.

Hasta el viernes, más de 1.220 sistemas municipales de agua potable que suministran servicio a 14,6 millones de habitantes habían reportado algún tipo de interrupción de sus servicios.