Nominado a cirujano general de EE.UU. obtuvo millones por asesorías sobre covid

Vivek Murthy, nominado por el presidente de EE.UU., Joe Biden, como cirujano general del país. EFE/ ANDREW HARRER / Archivo

Washington, 20 feb (EFE).- Vivek Murthy, nominado por el presidente de EE.UU., Joe Biden, como cirujano general del país, ganó al menos 2,6 millones de dólares el año pasado como consultor de importantes empresas y conferencista sobre el coronavirus, lo que podría complicar su candidatura, revelaron este sábado medios locales.

Según el diario The Washington Post, que cita documentos financieros que el mismo Murthy presentó antes de su audiencia de confirmación ante el Senado, prevista para el próximo jueves, el experto "recibió millones de dólares el año pasado" producto de consultorías sobre coronavirus a firmas como la operadora de cruceros Carnival Corporation y la plataforma de alquileres de corta duración Airbnb.

Además, señaló el Post, que citó igualmente a dos personas que hablaron para la condición de permanecer en el anonimato, percibió "cientos de miles de dólares en honorarios" por docenas de conferencias.

La versión detalla que Carnival Corporation pagó 400.000 dólares a Murthy en asesoríaS. Esa empresa es la matriz del crucero Grand Princess, abandonado frente a la costa de California en medio de la pandemia, y del Diamond Princess, también afectado por la emergencia sanitaria del coronavirus.

"Hemos estado trabajando con una serie de expertos líderes en el mundo en salud pública, epidemiología y políticas para apoyar nuestros esfuerzos continuos para el desarrollo de protocolos y procedimientos mejorados para el regreso del crucero basado en los últimos conocimientos sobre protección y mitigación", dijo Roger Frizzell, un portavoz de Carnival, al Post.

El diario cita que Murthy recibió 410.000 dólares en efectivo y 2.000 en acciones, actualmente valuadas en 402.000 dólares, de Airbnb, que promocionó un protocolo de limpieza desarrollado por el ahora nominado.

También recibió otros honorarios de empresas como la gigante de cosméticos Estée Lauder y Netflix por concepto de asesorías.

De igual forma, dio al menos tres docenas de discursos a distintas audiencias, entre ellas a compañías como Google y UBS Financial Services.

El Post indicó que Murthy se comprometió con los funcionarios de ética del Gobierno que, de ser confirmado, "no participará personal y sustancialmente" en asuntos que involucren a sus antiguos clientes de consultoría durante un año, a menos que esté autorizado para hacerlo, y que dimitiría como asesor de otras compañías que lo habían contratado.

Murthy fue cirujano general de EE.UU. durante el mandato del presidente Barack Obama (2009-2017) -que tuvo como su vicepresidente a Biden- y asesoró la campaña del actual gobernante.