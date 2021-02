Morales adelanta al Levante en la casa del líder (0-1)

Los jugadores del Levante celebran el gol de José Luis Morales contra el Atletico de Madrid, durante el partido de LaLiga Santander de la jornada 24, en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid. EFE/ Chema Moya

Madrid, 20 feb (EFE).- Un gol de José Luis Morales a la media hora adelanta al Levante (0-1) al descanso del partido contra el líder, un Atlético de Madrid que vivió un 'déjà vu' al volver a ser sorprendido con un primer gol del conjunto granota, como le ocurrió hace menos de 72 horas en el Ciutat de Valencia.

El tanto del capitán levantinista en el minuto 30 se produjo tras aprovechar un rechace en el que estuvo blando el centrocampista francés del Atlético Geoffrey Kondogbia para lanzar un derechazo que tocó en el brasileño Felipe Monteiro y en Mario Hermoso, desviando su trayectoria y despistando al portero esloveno Jan Oblak.

Por quinto partido de los últimos siete, el Atlético se vio por detrás en el marcador en un duelo liguero. No puede argumentar el conjunto rojiblanco que no estuviera sobre aviso, porque en el minuto 7 el propio Morales tuvo un mano a mano ante Oblak tras un pase al espacio de Rubén Rochina. Cruzó demasiado el balón y se marchó fuera.

Tras ese gran susto, el Atlético dominó el balón, pero no gozó de profundidad y sufrió siempre que el Levante contragolpeó. El líder tuvo sus opciones e hizo trabajar al portero Dani Cárdenas, sorpresa de la alineación de Paco López, con dos disparos de Luis Suárez y Giménez y un cabezazo de Kondogbia, pero el portero de Tarrasa, con más despejes que blocajes, resguardó su puerta hasta el intermedio.