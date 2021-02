Mar Torres guarda silencio tras la polémica en redes sociales

08/06/2020 Mar Torres ha terminado su relación con su último novio, al que tilda de "amor de verano" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Hace unos días veíamos a Mar Torres completamente derrumbada en redes sociales tras colgar en su perfil de Instagram una imagen en la que posaba con lencería íntima. La expareja de Froilán tuvo que recibir mensajes muy desagradables por parte de sus seguidores y también de familiares cercanos, algo que la hizo estallar y colgó un gran número de stories llorando.



Desde entonces no hemos vuelto a saber nada más de Mar Torres... ha seguido con su vida, yendo a la universidad y arropándose en sus amigos, pero no ha vuelto a pronunciarse en su perfil de Instagram acerca de cómo se encuentra tras la tormenta.



Hemos hablado con ella y lo cierto es que no entendemos su actitud, ya que siempre se ha mostrado de lo más amable con la prensa y las cámaras que la han perseguida cuando menos lo quería... Mar ha pasado olímpicamente de las preguntas de los reporteros y no ha querido desvelar cómo se encuentra tras los insultos y las humillaciones que ha sufrido en sus redes sociales.



De esta manera, parece que la que fuera novia de Froilán no quiere volver a hablar del tema, ese que tanto le hizo llorar aquel día que se mostró por redes sociales completamente derrotada y muy afectada por todas las críticas que había recibido. Ha querido seguir adelante con su vida y no quiere mirar para atrás ni para coger impulso.