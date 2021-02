Malí.- El primer ministro de Malí se abre al diálogo con los yihadistas en la presentación de su plan de transición

28/09/2020 Moctar Ouane, nuevo primer ministro de Malí POLITICA MALÍ INTERNACIONAL GOBIERNO DE MALÍ



El primer ministro de Malí, Moctar Ouane, ha presentado al llamado Consejo Nacional de Transición (CNT), un organismo legislativo formado por 121 personalidades políticas, representantes de la sociedad civil, sindicatos y militares, su plan para guiar al país hasta las elecciones del año que viene tras el golpe del pasado 18 de agosto, que pasa por el refuerzo de las Fuerzas Armadas y el diálogo con los grupos yihadistas que asolan el país.



Entre las líneas maestras del plan se encuentran la incorporación de 25.000 soldados y la revisión del acuerdo de paz de Argel, firmado en 2015, entre el Gobierno y los antiguos grupos rebeldes.



"Este conjunto coherente de acciones pretende alcanzar, dentro de un horizonte específico, objetivos definidos, con los medios identificados, respetando el tiempo asignado y los equilibrios macroeconómicos y financieros", ha indicado el primer ministro durante su presentación, en declaraciones recogidas por Malijet.



Asimismo, el primer ministro ha anunciado su intención de entablar un diálogo con los grupos terroristas que asolan el país, "como segundo eje relativo a la adopción del pacto de estabilidad social que apunta al diálogo con las organizaciones radicales malienses", unido a una serie de reformas económicas que implicarán, ha avanzado, un recorte en el gasto de las administraciones.



"No habrá recuperación del país sin un esfuerzo considerable para racionalizar el modo de vida del Estado", ha añadido Ouane, que comparecerá de nuevo este lunes frente al CNT para una sesión de preguntas y respuestas sobre el Gobierno de transición.



DICKO REAPARECE



Al mismo tiempo, el imán Mahmud Dicko, considerado como uno de los grandes impulsores que contribuyó al derrocamiento del expresidente Ibrahim Boubacar Keita el pasado verano, ha reaparecido en una entrevista con France 24 publicada este sábado en la que hace un llamamiento a nuevas conversaciones para fomentar la unidad nacional y también concede su respaldo a la posibilidad del diálogo con los gruos terroristas del país.



En este sentido, el imán ha pedido estabilidad y diálogo social. "Es verdad que no estamos al borde del abismo pero nuestra situación es poco deseable", ha apuntado, antes de convocar a una nueva ronda de diálogos entre todas las partes para apuntalar el desarrollo de la transición.



"Creo que la situación merece que nos reunamos para ver qué hacer antes de las futuras elecciones. Creo que si vamos a las elecciones en estas condiciones, será difícil", estima el influyente imán.



Asimismo, el religioso señaló que golpe de Estado contra el expresidente no produjo la necesaria reconciliación entre el ejército y el pueblo.



"El golpe debería ser una oportunidad para sellar una reconciliación entre el Ejército y el pueblo de Malí. Pero, lamentablemente, hay que señalar que fueron muchas las dificultades que han provocado la desconfianza todavía existente entre este ejército y la clase política. Hoy debemos restaurar esa confianza", ha añadido.



El imán Dicko también se ha mostrado a favor de un posible diálogo con los grupos terroristas, como el líder de la rama de Al Qaeda Iyad ag Ghali. "Si no podemos derrotarles por la fuerza y ni podemos dialogar con ellos nos enfrentamos a una guerra interminable", ha explicado.



"Los problemas entre las distintas comunidades están ahí y nos acosan y nos preocupan más que nada. Las personas que han vivido juntas durante milenios se están destrozando hoy. La verdad es que el futuro de la nación está en peligro. Tenemos que encontrar una solución y no creo que esté más allá de nuestras posibilidades", ha concluido el religioso.