Los ricos con casi la mitad de 200 millones de vacunas anticovid administradas en el mundo

Actualiza con datos de contagios y muertes en EEUU, Canadá y Europa ///París, 20 Feb 2021 (AFP) - Más de 200 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus fueron administradas en 107 países y territorios, y un 45% de las dosis fueron inyectadas en los países ricos del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón), pese a que solo albergan a un 10% de la población mundial.Según un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales, hasta el sábado a las 10H00 GMT, sumaban en total 201.042.149 dosis administradas. Pero esta cifra de vacunas inyectadas es inferior a la real ya que dos países importantes, Rusia y China, no comunican sus cifras oficiales desde hace diez días. - Los ricos vacunan, los pobres esperan - Los países del G7 anunciaron el viernes su compromiso en favor de una mejor repartición con los países pobres, al duplicar su apoyo a la vacunación contra el coronavirus, que llegará a 7.500 millones de dólares, sobre todo vía el programa Covax, gestionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca hacer llegar suficientes dosis de vacunas a las naciones con menos recursos.Pero en este momento, nueve de cada diez vacunas se inyectan en países con recursos altos o medios-altos, según la clasificación del Banco Mundial, y casi la mitad (45%) en los del G7. En cambio en los 29 países de "débil" ingreso, solamente Guinea y Ruanda han empezado a vacunar. Unas 1.840 millones de personas --casi un cuarto de la población mundial-- viven en países que aún no vacunan.Estados Unidos, Canadá y los países europeos representan más de 68 millones de los 110 millones de contagios en el mundo.En número de decesos, Estados Unidos supera los 495.000, muy por delante del segundo país en la lista, Brasil (más de 244.000 muertos). Europa suma más de 825.000 decesos, seguida de América Latina y el Caribe, con más de 655.000, según los datos actualizados a este sábado a las 11H00 GMT."Ningún país estará a salvo hasta que todos lo estén", advirtió esta semana la Organización de los Estados Americanos (OEA) en una resolución aprobada por aclamación por su Consejo Permanente, que reúne a los 34 miembros activos del organismo.La iniciativa, presentada por los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), y copatrocinada entre otros por Argentina, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay, destaca que vencer de forma "sostenible" al virus en todo el planeta dependerá "de la disponibilidad y la distribución de vacunas para todos". - Israel en cabeza - Israel es, de lejos, el país más avanzado en la vacunación ya que el 49% de su población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. En este momento, uno de cada tres habitantes de ese país (33%) ha recibido las dos dosis necesarias.Otros países han superado el 10% de la población vacunada. Se trata del Reino Unido (25%), Baréin (16%), Estados Unidos (13%), Chile (12%) y Maldivas (12%). En números absolutos, Estados Unidos es el país que más vacunas ha inyectado (59,6 millones de dosis), por delante de China (40,5 millones hasta el 9 de febrero), Reino Unido (17,5 millones), India (10,7 millones) e Israel (7,1 millones).Los 27 países de la Unión Europea acumulan 26 millones de dosis, administradas a 3,8% de la población. Malta (9,2%) está a la cabeza, mientras que Francia, Alemania o España están en la media. - Una decena de vacunas - América del Norte, Europa, Israel y los países del Golfo han optado mayoritariamente por las vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech (Estados Unidos/Alemania) y Moderna (Estados Unidos). Las dosis Pfizer/BioNTech también son administradas en Japón y Nueva Zelanda.Gran parte de Europa vacuna también con las dosis suecobritánicas AstraZeneca/Oxford, igualmente usadas en India, Sri Lanka, Bangladés o Marruecos.India se apoya además en una vacuna desarrollada localmente, la de Bharat Biotech.La vacuna Sputnik V, del centro ruso Gamaleya, se administra en Rusia, pero también en Argentina, Venezuela, Irán, o Argelia.Las dos vacunas chinas desarrolladas por Sinopharm se usan en Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Seychelles, Egipto, Zimbabue o Serbia. La de Sinovac, en Brasil, Indonesia y Turquía. La también china CanSino fue autorizada en México, pero no es aún administrada.La vacuna estadounidense de Johnson & Johnson sólo es administrada de momento en Sudáfrica. Es la única vacuna en el mundo de dosis única, pues las demás requieren dos inyecciones.