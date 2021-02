López Obrador pide a países productores de vacunas solidaridad y no acaparar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/ Miguel Victoria/Archivo

México, 20 feb (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los países en donde se ubican los laboratorios productores de vacunas contra la covid-19 a ser solidarios y evitar el acaparamiento de dosis.

Durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, en la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California, el mandatario aseveró que hasta ahora solo se está vacunando en 80 países en el mundo, 10 de los cuales acaparan el 80 % de todas las vacunas disponibles.

"Mientras que el resto, 70 países, contamos con el 20 %” de las dosis, afirmó.

Lamentó y reprobó que cerca de 120 países no cuenten con ni una sola dosis de las vacunas.

"Esto no puede pasar de noche, desapercibido, se tiene que decir para llamar a los gobiernos en donde están las plantas de producción de vacuna a que actúen con más solidaridad, fraternidad", afirmó.

Reconoció y agradeció a los gobiernos de India, China y Rusia, por haber ayudado a México en la compra, distribución y pronto acceso a vacunas contra la covid-19 que se producen en sus territorios.

“Acudimos a ellos y respondieron de manera fraterna, entendiendo que es importante la fraternidad universal”, afirmó.

López Obrador recordó que México presentó hace seis meses una propuesta de resolución ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evitar el acaparamiento de vacunas.

Sin embargo, lamentó que el acaparamiento es “algo que lamentablemente está sucediendo”, aun cuando el acuerdo se aprobó de manera unánime.

Acusó que países como Estados Unidos han acaparado los biológicos pues en su territorio se desarrolla la vacuna de Pfizer.

El mandatario garantizó que en todas las entidades del país habrá vacunas para todos "porque es un plan de aplicación universal y gratuito".

Resaltó que debido al manejo honrado del presupuesto, se tiene una reserva de 32.000 millones de pesos para la compra de las vacunas.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, lamentó el viernes que "solo diez países han administrado el 75 % de todas las vacunas contra la covid-19. Mientras tanto, más de 130 países no han recibido ni una sola dosis".

México, con 126 millones de habitantes, tiene comprometidos 34,4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 79,4 de la británica AstraZeneca, 35 de la china CanSino, 24 de la rusa Sputnik V, 10 de la china Sinovac y 51,4 de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El país acumula hasta ahora casi 179.000 fallecidos y más de 2,03 millones de contagios.