Las 8 frutas y verduras que no puedes dejar de comer este invierno

MADRID, 20 (CHANCE)



En pleno invierno las defensas se resienten más que nunca y por eso es tan importante mantener una alimentación sana y equilibrada, rica en alimentos con un alto grado vitamínico, bajos en calorías y con propiedades que reduzcan el riesgo de sufrir catarros o resfriados. Por ejemplo, por todos son sabidos los grandes beneficios que el pescado o la carne tienen para mantener las defensas a raya en esta época del año, pero: ¿qué ocurre con las frutas y verduras?, ¿cuáles son sus ventajas? Juice Plus+, empresa líder en salud y bienestar, explica cuáles son las 8 frutas y verduras más recomendables para seguir manteniendo las defensas altas en los meses más fríos. Además, presenta sus mejores productos basados en estas frutas y verduras con el objetivo de mantener una dieta sana y equilibrada.



Brócoli: Se trata de una verdura muy rica en vitamina C y en antioxidantes. Que posea vitamina C es importante, ya que ésta ayuda a evitar las infecciones tan típicas de esta época del año, como los catarros y los resfriados. Además, es baja en calorías, por lo que colabora a la hora de cuidar la salud y evitar el envejecimiento prematuro de las células. Los expertos recomiendan consumirlo una vez por semana.



Lechuga: La lechuga trata el dolor y el resfriado, siendo un estupendo remedio para la gripe, ya que fortalece las vías respiratorias. Asimismo, tiene un efecto calmante que ayuda a controlar los nervios y el dolor muscular. Por último, se puede consumir todos los días, y es ideal para perder peso y rica en vitaminas A, E, C, B1, B2, y B3, magnesio, calcio y potasio.



Coliflor: Constituye un alimento de escaso aporte calórico y con un bajo contenido de hidratos de carbono, proteínas y grasas, por lo que es perfecta en cualquier dieta. Además, contiene vitamina B6, ácido fólico, vitamina B5 y minerales como el potasio y el fósforo. Por último, y gracias a su elevado contenido en agua, la coliflor tiene propiedades diuréticas, y los expertos recomiendan tomarla cada 3 o 4 días.



Acelgas: Éstas son muy ricas en vitaminas A y B y en minerales como el calcio, el potasio, el hierro y el fósforo, por lo que se pueden consumir casi a diario. Además de ayudar a adelgazar, las acelgas son recomendables para el invierno, ya que gracias al calcio y a la vitamina K que poseen favorecen la salud de los huesos, que muchas veces se ve mermada durante esta época.



Moras: Se trata de uno de los frutos silvestres con más propiedades antioxidantes (se pueden consumir todos los días). A su vez, contienen vitamina C y E, además de importantes minerales como el calcio, el potasio o el zinc, que ayudan a fortalecer las defensas, algo imprescindible en esta época del año.



Arándanos: Estas frutas son un buen antiinflamatorio para quien las consume, ya que ayudan a combatir enfermedades como la fibromialgia o el dolor muscular. Son también ideales cuando se quieren reducir los niveles de colesterol y cuentan con un gran número de propiedades antioxidantes. Por último, los expertos recomiendan comer unas 25 unidades de arándanos tres veces por semana.



Manzanas: Su amplio listado de propiedades antioxidantes, derivadas del aporte de vitaminas y fibra, hacen de este alimento un compañero fundamental para sobrellevar los desórdenes del cuerpo, tan típicos de los meses de frío. Además, se trata de una fruta que se puede comer a diario, y varias unidades.



Uvas: Las uvas, además de ser como las anteriores un potente antioxidante, ayudan al sistema circulatorio, ya que favorecen el tránsito sanguíneo, por lo que disminuye el riesgo de sufrir, por ejemplo, varices. Son ideales para el invierno al ser ricas en vitaminas K y B1, ya que se ha demostrado que estas vitaminas son buenas para el correcto funcionamiento de los huesos y la prevención de enfermedades óseas. Y es en esta época del año cuando más molestias se tienen en los huesos debido a las bajas temperaturas. Lo ideal es consumirlas cada día.