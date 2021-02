La extraña reacción de Alfonso Merlos al ser preguntado por Alexia Rivas

09/10/2020 Alfonso Merlos, tan elegante como de costumbre, ha reaparecido tras su ruptura con Alexia Rivas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



La trama que tuvo Alfonso Merlos, hace poco menos de un año, por la forma en la que tuvo de pregonar a los cuatro vientos su amor por Alexia Rivas mientras todavía mantenía una relación sentimental con Marta López fue de lo más bestial que hemos vivido en años en la televisión. Fue protagonista durante meses y lo cierto es que todo, igual que sube, baja.



Ahora, Alfonso Merlos vive alejado de la pantalla que le dio sitio como colaborador en diferentes programas de la cadena... sus pasos son muy discretos y su vida ya nada tiene que ver con la que tenía hace meses, de hecho no sabemos si vuelve a tener el corazón ocupado o no, lo que sí que sabemos es que de Alexia Rivas no quiere saber absolutamente nada, ya que cuando le hemos preguntado por ella... su reacción ha sido de lo más extraña.



El periodista coge su móvil, hace que habla con alguien que estaría al otro lado del teléfono y mantiene una conversación de lo más absurda: "Sí, si, si, si..." mientras las cámaras de Europa Press Reportajes le preguntan por la actualidad informativa y sobre su expareja, Alexia Rivas.



Lo dicho, no cabe duda de que Alfonso Merlos tuvo bastante hace unos meses y no quiere volver a ser carne de cañón para esos programas sensacionalistas que nada tienen que ver con la política que él tanto defiende.