Fútbol/Selección.- Esther González: "Es un objetivo estar en la Euro y hacer historia con España"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La delantera de la selección española Esther González confesó su claro objetivo de estar en la Eurocopa 2022 de Inglaterra y "hacer historia con España", contenta con su momento también en el Levante y de compartir ataque con una histórica como Jenni Hermoso.



"Uno de los objetivos es estar en esa Euro y poder disfrutarla. Sabiendo que podemos hacer historia con España. No puedes ponerte a trabajar en el Europeo dos meses antes. Tienes que prepararte mucho tiempo para cuando llegue esa cita estar más que preparada y poder disfrutarla con todo el trabajo hecho", dijo en una entrevista con los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



España certificó su billete para la Eurocopa Femenina el pasado jueves ante Azerbaiyán, con una goleada (0-13) en la que ella y Jenni, que se convirtió en máxima artillera histórica de la selección, hicieron cinco tantos cada una. "Es súper fácil jugar en este equipo. Desde le momento que metí el primero fue una felicidad, todo pasaba rápido y seguíamos teniendo ocasiones", afirmó.



"Como delantera es 'voy a por el siguiente', tengo eso en la cabeza, no nos saciamos, tenemos uno pero vamos a por el siguiente. Tengo gran admiración por Jenni. Compartí vestuario con ella, cuando entrenas con una jugadora es cuando realmente te das cuenta cómo es. Luego en los partidos es todo mucho más rápido, no se aprecian muchas cosas", añadió.



La delantera del Levante, Pichichi de la Primera Iberdrola, celebró ser partícipe de la gesta de Hermoso. "En el Atleti nos compaginamos muy bien, en el partido fue así también. Le di dos pases de gol y sabía que iba a hacer historia. En un córner le di el pase de tacón, salió súper bien, parecía una jugada ensayada, y en esa jugada superó el récord. Estar al lado de la máxima goleadora de la historia del fútbol femenino español es una pasada", apuntó.



Por último, Esther dejó claro la ambición con la que España acudirá a esa cita continental. "El equipo va a salir con la misma actitud que sale todos los partidos. Somos un equipo muy ambicioso, queremos ir a ganarlo todo, máximo de goles, ganar todos los duelos individuales y conseguir la victoria", terminó.