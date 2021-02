Fútbol/Primera.- (Previa) Real Sociedad, Villarreal y Granada aparcan Europa para remontar en LaLiga

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad y el Villarreal aparcan este domingo sus opuestas suertes en la Europa League para tratar de defender, en Mendizorrotza y San Mamés respectivamente, sus puestos continentales en LaLiga Santander, en una vigésima cuarta jornada en la que el Granada, después de sorprender al Nápoles, espera acercarse a ellos en casa del Huesca.



Los donostiarras, que se dejaron gran parte de sus opciones de avanzar a octavos tras caer goleados ante el Manchester United (0-4), vuelven la cara a la competición doméstica para olvidar su mala noche ante los 'red devils'. Actualmente, son quintos con 38 puntos, a siete de la zona 'Champions' y con cinco de renta sobre el séptimo.



Ahora, viajan a Vitoria (16.15 horas) para enfrentarse a un Deportivo Alavés (22) que interrumpió ante el FC Barcelona (5-1) una serie de dos partidos puntuando, lo que le deja solo un punto por encima de las posiciones de descenso.



Imanol Alguacil no podrá contar con el sancionado Ander Barrenetxea ni con los lesionados Zaldua, Moyà, Elustondo, Sangalli y Álex Sola, a los que se podrían unir Carlos Fernández y Alexander Isak, que acabó tocado el duelo en Turín. Rodrigo Ely causará baja en el conjunto de Abelardo, que sí podrá contar con Ximo Navarro.



Por su parte, el Villarreal acude a San Mamés (21.00 horas) con la euforia por la victoria a domicilio ante el Salzburgo (0-2), que le coloca con un pie en la siguiente ronda. El triunfo en Austria puso fin a una serie de cuatro partidos sin ganar, que se extiende a cinco en LaLiga Santander -cuatro empates y una derrota el pasado domingo ante el Betis (1-2)- y que ha hecho caer a los de Unai Emery a la sexta plaza (36).



Enfrente tendrán a un Athletic Club (28) que quiere ascender posiciones antes de su doble compromiso de Liga y Copa ante el Levante, frente al que intentarán hacer bueno el 1-1 de la ida de semifinales del torneo del 'KO'. El equipo bilbaíno consiguió ganar la última semana al Cádiz (0-4) para tomar algo de aire en la competición doméstica.



Tanto Chukwueze como Rubén Peña estarán ante los vascos, mientras que Mario Gaspar, Iborra, Alberto Moreno y Coquelin se perderán la cita por lesión. Con la incorporación de Peru Nolaskoain, Marcelino García Toral tiene ya a todos sus hombres disponibles, aunque Unai Núñez y Mikel Vesga deberán cumplir sanción por acumulación de tarjetas.



Por último, el Granada (30) no quiere despertar del sueño iniciado ante el Nápoles (2-0), con goles de Yangel Herrera y Kenedy, y tratará de aprovechar ese impulso en El Alcoraz (18.30 horas) en LaLiga, donde no vence desde el 12 de enero. Desde que superó a Osasuna, los de Diego Martínez acumulan tres empates y dos derrotas, la última de ellas ante el Atlético (1-2), lo que les ha impedido escalar en la tabla.



Muchas más urgencias tiene la SD Huesca, colista de la categoría y que con 16 unidades está a cinco de la zona de permanencia. Sus ajustadas derrotas ante el Real Madrid (1-2) y el Sevilla (1-0) han frenado la reacción de la llegada de Pacheta.



Los nazaríes afrontan la cita sin Neyder Lozano, Luis Milla, Luis Suárez, Soldado y Quini y pendientes de Jesús Vallejo, que acabó tocado el encuentro ante los italianos. Mientras, el conjunto oscense deberá lidiar con las ausencias de Valera, Mosquera y Gastón Silva, pero recupera a Sandro Ramírez.



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



FC Barcelona - Cádiz. Martínez Munuera (C.Valenciano) 14.00.



Alavés - Real Sociedad. Munuera Montero (C.Andaluz) 16.15.



Huesca - Granada. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.



Athletic - Villarreal. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 21.00.