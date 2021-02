Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Cádiz CF

El Barça busca alargar la racha y revancha ante el Cádiz



Los gaditanos se plantan en el Camp Nou tras ganar en la primera vuelta



BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona recibe este domingo al Cádiz CF en el Camp Nou (14.00 horas/Movistar LaLiga) en partido de la jornada 24 de LaLiga Santander, un duelo en el que los blaugranas buscan alargar su racha y de paso la revancha ante unos gaditanos que vencieron en el duelo de la primera vuelta.



No está en su mejor momento el Cádiz, pero aspirar a ganar al Barça por segunda vez en una misma temporada, en la elite, es motivación suficiente como para encontrar su mejor versión e intentar repetir aquel 2-1 de la primera vuelta en el Ramón de Carranza.



Eso sí, se mide a un Barça que está mucho mejor que entonces, en cuanto a LaLiga se refiere. Los de Ronald Koeman vienen de encajar una dura derrota, otra ya famoso baño de realidad, ante el PSG (1-4) en la Liga de Campeones.



Pero, en la competición doméstica, acumulan siete victorias consecutivas y van a por la octava. Además, en el Camp Nou, vapulearon al Deportivo Alavés del 'Pitu' Abelardo (5-1) mostrando la mejor cara. Este Barça, no obstante, tiene altibajos constantes, tiene doble versión y el Cádiz ya sabe sacarle los colores.



En Barcelona las cosas cambian. El Cádiz logró un empate en la temporada 1977/78, pero desde entonces ha perdido en el resto de sus visitas al feudo culé. En la última, en abril de 2006, el entonces Barça de otro holandés como Frank Rijkaard ganó, eso sí, por la mínima (1-0) a los gaditanos con gol de Ronaldinho.



Koeman sigue sin disponer de Ronald Araújo, Philippe Coutinho, Sergi Roberto ni Ansu Fati, por lesión, aunque aseguró que Gerard Piqué, tras regresar como titular ante el PSG, está bien de su rodilla y apunta de nuevo a estar en el once inicial.



Por su parte, el entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, podría recuperar a Álex Fernández, Jonsson y José Mari para este duelo, aunque están entre algodones. La baja segura, por sanción, será la de Cala.



No obstante, cuenta con Álvaro Negredo, autor del segundo gol, que acabaría dando el triunfo de la primera vuelta. El 'Choco' Lozano aporta más dinamita ofensiva, también. Pero este Cádiz acumula cuatro derrotas consecutivas, con un gran lastre añadido; 15 goles encajados.



Los de Cervera deben recuperar cuanto antes el tono defensivo y dejar de encajar con tanta facilidad si quieren dejar de bajar puestos en la tabla de LaLiga. Y, primero, si quieren puntuar en el Camp Nou ante un Barça que, pese a que no domina como antaño y puede perder en Cádiz, por ejemplo, si tiene el día es capaz de hacer un traje a cualquiera.



El Cádiz está decimoquinto en la clasificación, con 24 puntos y 3 de colchón sobre la zona de descenso, que marca el Valladolid. El Barça, por su parte, está tercero a 3 puntos del segundo, un Real Madrid que tiene un partido más, y a 9 puntos del líder Atlético de Madrid, con quien ya tiene los mismos partidos jugados.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Messi y Griezmann.



CÁDIZ CF: Ledesma; Carcelén, Alcalá, Marcos Mauro, Espino; Salvi Sánchez, Fali, Garrido, Perea; Choco Lozano y Negredo.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 14:00/Movistar LaLiga.