Fútbol/Primera.- (Crónica) El Valencia gana en el descuento y el Elche despierta con Escribá

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Valencia sumó tres sufridos puntos ante el Celta de Vigo (2-0) gracias a los goles de Manu Vallejo y Kevin Gameiro, ambos en el tiempo de prolongación, en un partido de la jornada 24 marcado por la expulsión de Rubén Blanco a media hora del final, mientras que el Elche retomó la senda del triunfo cuatro meses después con la llegada de Fran Escribá tras vencer al Eibar por la mínima (1-0).



En Mestalla, el Valencia no dejó escapar la oportunidad de imponerse al Celta después de minimizar a su rival en la última media hora, cuando llegó la expulsión a Rubén Blanco por derribar -fuera del área- a Maxi Gómez en una clara ocasión de gol. Los vigueses sobrevivieron con uno menos durante muchos minutos, pero acabaron hincaron la rodilla en el descuento.



El Celta tuvo que sufrir a Kang in Lee desde los primeros compases del partido. El surcoreano fue el mejor argumento del Valencia en una primera parte plana, sin muchas ocasiones, aunque con ligero dominio local. En el bando contrario, Denis Suárez fue quien intentó llevar la batuta.



En la segunda parte el conjunto 'che' subió una marcha más y comenzó a generar peligro por las bandas. Los de Javi Gracia encontraron el espacio con más facilidad y así propiciaron la expulsión el meta olívico. El Valencia se volcó en el campo contrario y estuvo cerca de lograr el primero en botas de Gameiro, que no conectó un centro de Kang-in Lee a cuarto de hora para el final.



Los locales lo siguieron intentando y fue entonces, al descuido, cuando el Celta intentó sacar partido a la contra. Nolito regateó en el área para dejar a Hugo Mallo en posición franca de remate. Sin embargo, apareció Cillessen y el duelo mantuvo el empate hasta el '90. El árbitro decidió añadir siete minutos, momento en que cambió por completo el envite.



El Valencia no tiró la toalla ni se conformó con el empate. A los 93 minutos, una jugada más de Kang-in Lee terminó en pies de Manu Vallejo que intentó asistir al segundo palo pero cuyo envío acabó besando las redes sin que la pelota fuese tocada por ningún compañero. El gol tumbó al Celta. Los de Coudet, sin energías, encajaron el segundo tras una acción de Correia que culminó Gameiro en el minuto 97.



El triunfo permite levantarse al Valencia tras su última derrota en Valdebebas y pone fin a la buena dinámica de los gallegos, que acumulaban cuatro jornadas sin conocer la derrota. Ambos seguirán en mitad de la tabla, separados por dos puntos, y sin tener que mirar a la zona baja, sobre todo el equipo de la capital del Turia.



Por su parte, el Elche se reencontró con la victoria 16 jornadas después tras derrotar al Eibar (1-0) en la vuelta de Fran Escribá al banquillo blanquiverde. Seis años después, el técnico valenciano no pudo tener mejor estreno cambiando una dinámica preocupante para el conjunto recién ascendido.



El triunfo llegó gracias a un gol de Dani Calvo a la media hora de partido, en un córner que acabó en botas de Barragán y cuyo centro fue un regalo para el '12' de los locales. Su cabezazo, también con gran calidad, fue suficiente para tumbar a un Eibar que se complica en la parte baja de la tabla. Los armeros se quedan con 21 puntos, los mismos que el Elche que ocupa puestos de descenso en la 18º posición.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 24.



-Sábado.



Elche - Eibar 1-0.



Atlético - Levante 0-2.



Valencia - Celta 2-0.



Valladolid - Real Madrid 21.00.



-Domingo.



FC Barcelona - Cádiz 14.00.



Alavés - Real Sociedad 16.15.



Huesca - Granada 18.30.



Athletic - Villarreal 21.00.



-Lunes.



Osasuna - Sevilla 21.00.



-Viernes.



Betis - Getafe 1-0.